Tatort war ein Betrieb für Energie- und Haustechnik in Ellerau. Auch in Norderstedt wird immer wieder Metall gestohlen.

Ellerau/Norderstedt. Erneut ist es im Kreis Segeberg zu einem schweren Fall von Metall-Diebstahl gekommen. In Ellerau schlugen die unbekannten Täter auf einem Firmengelände an der Germakehre zu. Sie erbeuteten nach Angaben der Polizei Buntmetall in einem Gesamtwert von 15.000 Euro.

Der Diebstahl ereignete sich am Montagabend, gegen Mitternacht. Mit Gewalt verschafften sich die Täter Zugang zum Grundstück eines Betriebes für Energie- und Haustechnik. Dort steht das Hauptlager des Unternehmens.

Polizei Norderstedt: Einbrecher erbeuten Buntmetall im Wert von 15.000 Euro

Die Diebe brachen in eine Halle ein, in der sie auf ihre Beute stießen. Angeblich haben sie 300 Meter Kupferkabel und mehrere Hundert Kupferformteile sowie Messingformgussteile gestohlen. Der Wert liegt nach Polizeischätzungen bei mehr als 15.000 Euro.

„Es ist aber davon auszugehen, dass das Stehlgut mit einem größeren Fahrzeug, vermutlich Transporter abtransportiert wurde“, teilte Sandra Firsching von der Polizeidirektion Segeberg mit. Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Polizei Norderstedt: Immer wieder Metalldiebstähle in Norderstedt

Auch in Norderstedt gab es seit Beginn des Jahres eine ganze Serie an Buntmetalldiebstählen: Im Januar stahlen Unbekannte Alu-Guss-Elemente sowie Messingspäne im Wert von 2000 Euro bei einer Firma in Friedrichsgabe. Am 15. Februar wurden einer Firma im Gewerbegebiet Nettelkrögen tonnenweise Kupfer und Messing gestohlen, nur eine Woche später schlugen Täter bei einer anderen Firma im Gewerbegebiet zu.

Etwa 1000 Kilogramm Messing, Blei und Kupfer haben Buntmetalldiebe im April bei einer Firma in Henstedt-Ulzburg gestohlen. Hinweise zum aktuellen Fall in Ellerau nehmen die Ermittler unter 040/52 80 60 entgegen.