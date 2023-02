Täter entkamen im Garstedter Gewerbegebiet mit großer Beute. Der letzte Fall in derselben Straße ist kaum eine Woche her.

Norderstedt. In Norderstedt wurde schon wieder Buntmetall von einem Firmengelände gestohlen. Diesmal schlugen die Täter in der Nacht zu Sonnabend zu. Eingebrochen wurde im GewerbegebietNettelkrögen in Garstedt, unweit des Flughafens Hamburg.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 1 und 2.50 Uhr gewaltsam auf das eingezäunte Firmengelände und anschließend in eine Halle an der Straße Niewisch ein.

Polizei Norderstedt: Schon wieder Nettelkrögen! Diebe stehlen Buntmetall

Aus der Halle stahlen die Täter dann eine große Menge an Buntmetall. Die Polizei nennt allerdings weder Menge noch Schadenshöhe. Doch offenbar war es so viel, dass die Diebe es mit einem größeren Fahrzeug, vermutlich einem Transporter, abtransportieren mussten.

Erst am vergangenen Mittwoch war es zu einem ganz ähnlichen Diebstahl gekommen – und zwar im selben Gewerbegebiet, an derselben Straße. Unbekannte waren am Mittwoch, 15. Februar, in den frühen Morgenstunden gegen 2 Uhr in eine Halle eingebrochen.

Am 15. Februar wurden mehrere Tonnen Kupfer und Messing gestohlen

Aus der Halle wurden damals mehrere Tonnen Buntmetall, überwiegend Kupfer und Messing, entwendet und nach Auswertung von Kameras mit zwei Transportern abgefahren.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt ermittelt in beiden Fällen. Sie sucht Zeugen, die in den jeweiligen Nächten verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Gewerbegebiet beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter 040/52 80 60 entgegen.

