Diebstahl Tonnenweise Buntmetall in Norderstedt gestohlen

Unbekannte Täter haben mehrere Tonnen Buntmetall in Norderstedt gestohlen. Den Ermittlungen zufolge verschafften sich die Diebe in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam Zugang zu einem eingezäunten Firmengelände und in eine Halle. Sie entwendeten überwiegend Kupfer und Messing mit zwei Transportern, wie die Polizei mitteilte. Das habe die Auswertung von Kameraaufzeichnungen ergeben.