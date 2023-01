In der Nacht zu Donnerstag wurde von dem Gelände einer Firma Messing und Aluminium gestohlen. Wer hat ein großes Fahrzeug gesehen?

Norderstedt. Nachdem von dem Gelände einer Norderstedter Firma Buntmetall gestohlen wurde, sucht die Polizei Zeugen. Zu dem Diebstahl kam es in der Nacht zu Donnerstag im Ortsteil Friedrichsgabe, an der Oststraße, an der viele Betriebe ansässig sind.

Konkret entwendet wurden Alu-Guss-Elemente sowie Messingspäne. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizeiangaben etwa 2000 Euro. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte sich die Tat in der Zeit zwischen 0.15 Uhr und 4.30 Uhr ereignet haben.

Polizei Norderstedt: Nach Diebstahl von Buntmetall – Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Aufgrund der Menge des Stehlgutes ist es wahrscheinlich, dass die Täter die Metallreste mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben, eventuell mit einem Kastenwagen.

Von daher fragen die Ermittler: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der unmittelbaren Nähe beobachtet? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 040/52 80 60 entgegen.