Norderstedt: Große Party für Kinder: 4000 Besucher kamen zum Museumsfest

Stadt- und Feuerwehrmuseum fuhren alles auf, was das Kinderherz begehrt – und begeisterten so auch für die Ausstellungen.

Beim Museumsfest in Norderstedt: Ballon-Artist Jacek Muchlinski knetet der sechsjährigen Luisa aus Luftballons ein Einhorn in einem Herz.

Norderstedt. Mehr als 4000 Besucherinnen und Besucher feierten in Norderstedt bei bestem Frühsommerwetter das 15. Norderstedter Museumsfest des Feuerwehr- und Stadtmuseums am Friedrichsgaber Weg. Vor allem die Kinder hatten ihren Spaß, etwa in der großem Hüpfburg auf dem Parkplatz, beim Goldschürfen in der Goldwaschanlage, beim Feuerwehrspiel mit der großen Spritze oder bei der Kinder-Rallye auf dem ganzen Gelände, bei der 100 Preise auf die Siegerinnen und Sieger warteten.

Der Zuckerwatte-Stand der Jugendfeuerwehr war ständig umlagert. „Wir haben unentwegt Zuckerwatte gedreht“, sagt Frank Reichelt (13), der zusammen mit Rafael Uerz (12), Samira Kinde (13) und Phillip Fröhlich (13) den Stand bediente. Die Zuckerwatte war kostenfrei, Spenden für die ehrenamtliche Jugendfeuerwehr waren willkommen. Und die Kasse der Jungretter füllte sich gut.

Mächtig abstrampeln konnten sich die Kinder auf dem Kettcar-Parcours.

Foto: Heike Linde-Lembke

Währenddessen stand die Luisa (6) aus Langenhorn geduldig am Stand von Ballon-Artist Jacek Muchlinski, und ließ sich von dem Mann mit dem roten Zylinder eine ganz besondere Ballon-Figur verknoten – ein Einhorn in einem blauen Herz. „Einhorn muss in dem Alter sein“, sagte Mutter Kristin Zajec. „Es ist super, was die Veranstalter hier aufgezogen haben, wir sind seit 12 Uhr hier, es gibt soviel zu entdecken.“

Die Zuckerwatte von Frank Reichel (13, v. l.), Rafael Uerz, 12, Samira Kinde, 13, und Phillip Fröhlich, 13, von der Norderstedter Jugendfeuerwehr war rasch ausverkauft.

Foto: Heike Linde-Lembke

Auch die Familie von Lisa Grey und ihrem Partner Jonathan Alexander Grau mit Daria (7 Wochen alt), der zweijährigen Emily und der fünfjährigen Lea Sophie ist begeistert. Sie bewunderten vor allem die Ausstellung „Kunst ohne Barrieren“ mit den farbenfrohen Zeichnungen und Malereien, Skulpturen und Figuren der Oberstufen-Schülerinnen und -Schüler der Schule am Hasenstieg.

Die Norderstedter Familie mit Emily (2, v. l.), Daria (7 Wochen), Mutter Lisa Grey, Vater Jonathan Alexander Grau und der fünfjährigen Sophie haben das Museumsfest von 13 bis 17 Uhr in vollen Zügen genossen.

Foto: Heike Linde-Lembke

Lea Sophie nutzte das ausliegende Papier und die Stifte und malte fantasievolle Bilder. „Wir sind zum ersten Mal hier, und es ist richtig schön“, freute sich Vater Jonathan Alexander Grau. Vor allem seien viele Angebote kostenfrei.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Fest, überall bildeten sich lange Schlangen, denn die Leute sind wirklich sehr interessiert, und es bringt allen viel Freude, das ist uns das Wichtigste“, sagte Hajo Brandenburg, Leiter des Feuerwehrmuseums Schleswig-Holstein, der alle Türen des Museums mit den teils spektakulären Feuerwehr-Fahrzeugen und weiteren Exponaten aus mehreren Jahrhunderten geöffnet hatte.