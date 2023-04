Bildungs- und Freizeitangebote der Lebenshilfe sind sehr beliebt. Was man im Norderstedter Feuerwehrmuseum erleben kann.

Die rund 300 Bildungs- und Freizeitangebote der Lebenshilfe Norderstedt sind bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Beeinträchtigungen beliebt. Der Besuch des Feuerwehrmuseums Schleswig Holstein in Norderstedt gehört dazu.

Norderstedt. Die rund 300 Bildungs- und Freizeitangebote aus den Bereichen Kultur, Bildung, Spaß, Natur Erleben sowie Sport und Bewegung der Lebenshilfe Norderstedt sind bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Beeinträchtigungen beliebt. Wir haben uns verschiedene Aktivitäten rausgesucht, über die wir in lockerer Reihenfolge berichten. Heute geht’s ins Museum.

Nur der HSV. Da gibt es für Jens gar kein Vertun. Das zeigt der 74-Jährige auch und läuft an diesem Sonntagvormittag in HSV-Fan-Montur auf. Der Fußball-Zweitligist muss am frühen Nachmittag auswärts ran.

Lebenshilfe Norderstedt: Menschen mit Beeinträchtigungen sind reif fürs Museum

Doch bis zum Anpfiff sind es noch drei Stunden. Und die verbringen wir gemeinsam bei unserem Ausflug zum Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein in Norderstedt. Den Bus steuert heute Didem. Für uns beide ist es der dritte gemeinsame Einsatz als Assistentin. Die 28-Jährige studiert Pädagogik im achten Semester, hat für die Lebenshilfe bereits rund 30 Veranstaltungen begleitet. Und das immer wieder mit Freude:

„Ich blicke in diesen Momenten hinein in ganz andere Welten. Lerne Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen kennen, die so unglaublich lebensfroh und oftmals viel normaler als wir vermeintlich gesunde Menschen sind. Nach den Einsätzen denke ich immer wieder: ‚Das Leben hat so viele verschiedene Ebenen.’ Mir tut das einfach gut.“

Museum: Harry inspiziert interessiert ein Tanklöschfahrzeug

Mittlerweile haben wir das Museum am Friedrichsgaber Weg erreicht. Unser Weg führt uns direkt zu den historischen Feuerwehrfahrzeugen, die die technische Entwicklung im 20. Jahrhundert aufzeigen. Harry (62) inspiziert interessiert das Mercedes-Benz-Tanklöschfahrzeug, Baujahr 1958. Das, so ist auf der Schautafel nachzulesen, wurde von der Gemeinde Harksheide für die Freiwillige Feuerwehr beschafft und war dort bis 1980 im Einsatz, bevor es an die Feuerwehr Wakendorf II überging und dort bis 1998 bei Brandeinsätzen seinen Dienst tat.

Schnell ein Gruppenfoto an der Puppe in originalgetreuer Feuerwehruniform, bevor es weitergeht zur Sonderausstellung. Auf 600 Quadratmeter zeigt das Museum nämlich noch bis zum 30. April einzigartige Modellbauträume. Die funkferngesteuerten Modelle sind auf drei Aktionsflächen unterwegs: auf dem Land, dem Wasser und in der Luft. Gezeigt werden Schiffe, U-Boote, Geländewagen, Trucks, Flugzeuge, Helikopter und Drohnen.

Feuerwehrmuseum: Besucher bestaunen Märklin-Modelleisenbahn

Und immer wieder am Wochenende werden die Modelle vorgeführt. Geduldig geben Michael Berenthin (53), passionierter Modellbauer, und Sohn Milan (6) aus Hamburg-Flottbek Auskunft über das Schiff „Paula III“ im Maßstab 1:200. Das haben die beiden erst einen Tag zuvor aus Rendsburg abgeholt und werden daran weiterbauen. André (25) nutzt die Möglichkeit, einen kleinen Schlepper im eigens aufgebauten Wasserbassin fernzusteuern.

Uwe (63) macht sich schon mal auf Richtung Carl-Schumacher-Halle. Seltene Exponate und ein Film informieren hier über den großen Hamburger Brand von 1842. Wir treffen uns auf der Galerie wieder und bestaunen die Märklin-Modelleisenbahn.

Lebenshilfe Norderstedt: Museumsbesuch dauert muntere zwei Stunden

Der abschließende Einkehrschwung im Museumsrestaurant entfällt. Geschlossene Gesellschaft! So bringen wir die muntere Herrenrunde nach zweistündigem Rundgang direkt wieder zurück in ihre Wohnungen und die Wohnstätte des Lebenshilfe-Werks beziehungsweise der Rosa-Settemeyer-Stiftung. Nur noch wenige Minuten sind’s bis zum Anpfiff des Fußballspiels.

Lebenshilfe Norderstedt sucht Assistenten und Assistentinnen

Sie verfügen über Teamgeist, Kreativität und Empathie, Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein? Sind offen gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen und haben Interesse, diese als Assistenten auf Honorarbasis bei den Einzel- bzw. Gruppenangeboten zu begleiten? Dann schicken Sie Ihren Lebenslauf gern an info@lhovn.de.

www.lhovn.de