Norderstedt. Der Sommer steht in Norderstedt in diesem Jahr ganz im Zeichen der Literatur. Und besonders im Stadtpark Norderstedt: Nicht nur, dass in diesem Jahr zum ersten Mal der Norderstedter Stadtschreiber Huug van’t Hoff im Strandkorb am Kulturwerk mit spitzer Feder den Befindlichkeiten der Norderstedter Stadtbevölkerung nachspüren wird. Die Stadtbücherei plant im Grünen am Stadtparksee erneut Lesungen unter freien Himmel unter dem Titel „Freitags um Sechs“.

Für den Auftakt der vierteiligen Lese-Reihe ist es der Stadtbücherei gelungen, einen derzeit ganz Großen der deutschsprachigen Literatur zu einem Wiedersehen nach Norderstedt zu locken. Saša Stanišić hatte bereits 2020 in Norderstedt aus seinem Buch „Herkunft“ vorgelesen, jenem Roman über seine Familiengeschichte in Bosnien-Herzegowina und sein Ankommen und Reinwachsen in dieses dem Jugendlichen fremde Deutschland, für den er 2019 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde.

Stadtpark Norderstedt: Saša Stanišić liest große Literatur unter freiem Himmel

Im Stadtpark Norderstedt wird Saša Stanišić nun bei der Open Air-Lesung erneut aus „Herkunft“ lesen. Aber auch aus seinem gerade erschienenen Jugendroman Wolf, in dem Stanišić es schafft, in locker-leichter Art schwere Themen wie Mobbing, Ausgrenzung und Mut umzusetzen.

Der in Hamburg lebende Stanišić erlebte Mobbing in der Schule, nicht persönlich, jedoch als Beobachtender und Schweigender und damit Untätiger. „Mir scheint das Thema eines der wesentlichsten im Leben aller Heranwachsenden, und es verdient, dass noch viel mehr darüber gesprochen wird.“ Die „schweigende Mittäterschaft“ habe ihn nie losgelassen.

Jugendroman “Wolf“ behandelt Mobbing und Ausgrenzung

In Wolf nimmt Stanišić die Perspektive eines 13 Jahre alten Teenagers ein, der bei seiner Mutter aufwächst und eine Woche in einem Ferienlager verbringen muss. Mitten im Wald. Mit dieser grässlichen Natur. Und mit doofen Klassenkameraden. Der Junge hat dementsprechend null Bock. Doch dann ist da Jörg. Der ist anders. Der scheint in sich zu ruhen und ist gleichzeitig immer das Opfer der gemeinen Jungengang um den Anführer Marko. Und keiner tut was – auch der 13-Jährige nicht.

Für die weiteren Lesungen haben Stadtpark GmbH und Stadtbücherei weitere norddeutsche Autorinnen und Autoren vorgesehen: Krischan Koch wird seine Küsten-Krimis um Thies Detlefsen und Nicole Stappenbek zum Besten geben. Und auch die erfolgreiche Norderstedter Krimiautorin Svea Jensen, alias Angelika Waitschies wird aus ihren Nordsee-Kriminalromanen vorlesen.

Schließlich ist bei den Open-Air-Lesungen im Stadtpark Norderstedt noch eine Lesung der Biografie „Lügen ist Scheiße“ über die Berliner Musikerin und Pop-Pionierin Cäthe von Autorin Alexandra Helena Becht vorgesehen.

Stadtschreiber Huug van’t Hoff lädt Autoren nach Norderstedt ein

Wurde von Norderstedts Stadtschreiber Huug van't Hoff zur Lesung nach Norderstedt eingeladen: Lou A. Probsthayn.

Foto: Stadtbücherei Norderstedt / Heike Blenk

Norderstedts Stadtschreiber hat zum Auftakt seines viermonatigen Autorendaseins in Norderstedt ebenfalls eine Reihe von Lesungen aus der Taufe gehoben – allerdings nicht im Stadtpark, sondern in der Hauptbücherei in Norderstedt-Mitte.

„Der Stadtschreiber lädt ein…“ ist der Titel der sechsteiligen Reihe. Huug van’t Hoff lädt Autorinnen und Autoren zur gemeinsamen Lesungen und einem anschließenden Gespräch ein. Den Auftakt macht am Dienstag, 30. Mai, Lou A. Probsthayn unter dem Titel „Krieg & Demenz“.

Der Schriftsteller, Veranstalter und Verleger (Literatur-Quickie-Verlag HH) ist in der Hamburger Literaturwelt zu Hause: Er ist Mitbegründer der Autorengruppen „PENG“ (1986) und „Forum der 13“ (1999) und Initiator und Mitglied in der Autorengruppe „Hamburger Dogma“. Neben diversen Kurzgeschichten, Romanen und Hörspielen, zeichnet er sich zudem für verschiedene Theaterperformances verantwortlich.

Norderstedt: Lou A. Probsthayn über die Abschiede im Leben

Probsthayn liest in Norderstedt aus seinem Erzählband, der sich mit den großen und kleinen Abschieden im Leben befasst, die natürlich auch immer ein „Alles auf Anfang“ sind. Da kommen Menschen vor wie jener, der seinen Hund Hung nennt und ihn auf einem Spaziergang vergisst. Ein Anderer, der Vater eines Sohnes ist und diesem die Aktfotos seiner Mutter zum Abschied schenkt. Oder jene, die mit der elektrischen Katze lebt und in der letzten Luftkammer einer Luftmatratze den Atem ihres toten Mannes aufhebt.

Huug van’t Hoff will mit Lou A. Probsthayn außerdem über die literarische Welt, das Dasein als Schriftsteller und ihre Inspirationen sprechen. Zu weiteren Lesungen hat er Eva Woska-Nimmervoll (15. Juni), Christine Rainer (1. Juli), Tobias Sommer (15. Juli), Cenk Bekdemir (30. Juli), und Ella Marouche (15. August) eingeladen.

Saša Stanišić, Fr. 2. Juni, 18.00, Stadtpark Norderstedt, Karten 11 Euro online oder unter 040/30 98 71 23 im Ticket-Corner, Rathausallee.

„Der Stadtschreiber lädt ein…“, Hauptbücherei Norderstedt-Mitte, Rathausallee 50, Eintritt frei, Anmeldung unter der stb-mitte@norderstedt.de