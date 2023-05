Polizei Schleswig-Holstein - Kripo fragt: Wer hat den Mann mit dem Müllsack gesehen?

Unbekannter bricht in Kaltenkirchen in einen Supermarkt ein. Warum die Höhe des Schadens noch unklar ist.

Kaltenkirchen. Die Polizei in Kaltenkirchen fahndet nach einem Einbrecher, der in der Nacht zum Mittwoch in einen Supermarkt eingestiegen ist. Der Unbekannte stahl diverse Zigarettenstangen. Er konnte nach der Tat entkommen.

Kripo fragt: Wer hat den Dieb mit dem Müllsack gesehen?

Tatort war ein Supermarkt am Flottkamp. Dort stopfte der Täter die Stangen in einen blauen Müllsack. Welche Mengen er erbeutete, ist noch unklar. Die Polizei wurde um 3.15 Uhr alarmiert. „Bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte hatte sich der Mann bereits in unbekannte Richtung entfernt“, teilte die Polizei mit. Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach dem Unbekannten sei in der Nacht ergebnislos verlaufen.

Der Einbrecher trug rote Schuhe, eine blaue Jeans, einen gestreiften Kapuzenpullover und eine dunkle Jacke. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zur weiteren Fluchtrichtung oder einem Fahrzeug machen können, das der Täter möglicherweise benutzt hat. Hinweise unter 04551/8840.