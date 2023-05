Kaltenkirchen: Schon wieder Brandstiftung - Unbekannter legt Feuer in Carport

Noch ist unklar, wer den Hyundai in Brand setzen wollte.

Kaltenkirchen Erneut Brandstiftung: Unbekannter legt Feuer in Carport

Kaltenkirchen. Die Kriminalpolizei fahndet in Kaltenkirchen nach einem Brandstifter. Der Unbekannte hat versucht, an der Kallieser Straße ein Auto anzuzünden. Ein Polizeibeamter konnte den Brand mit einem Feuerlöscher ersticken, bevor großer Schaden entstand.

Brandstiftung in Kaltenkirchen: Unbekannter legt Feuer in Carport

Polizei und Feuerwehr wurden am Sonntag um 0.17 Uhr gerufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Täter hatte Feuer im hinteren rechten Radkasten eines Hyundais gelegt, der unter einem Carport stand. „Erste Ermittlungen begründen den Verdacht, dass es sich um eine vorsätzliche Brandstiftung handelt“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching. „Ein Übergreifen des Feuers auf das Carport konnte durch das sofortige Löschen verhindert werden.“

Hat derselbe Täter weitere Autos und das Bürgerhaus angezündet?

Ob der Täter für weitere Feuer in den vergangenen Monaten verantwortlich ist, wird derzeit geprüft. Im Winter kam es zu mehreren Bränden an Wohnhäusern in Kaltenkirchen. Auch dabei entzündete der Unbekannte Autos unter Carports. Bei einer weiteren Brandstiftung wurde im September 2022 das Bürgerhaus schwer beschädigt.

Die Ermittler der Segeberger Kripo beschlagnahmten den Brandort. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 5000 Euro aus und bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen am Tatort beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter 04551/8840 entgegen.