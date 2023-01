Kaltenkirchen: Frau verjagt dreisten Einbrecher – Tatort liegt neben Polizeiwache

Drei Einbrüche gab es am Wochenende in Kaltenkirchen. In einem Fall vereitelte eine aufmerksame Anwohnerin die Tat.

Kaltenkirchen. In Kaltenkirchen ertappte eine Frau gegen 10.43 Uhr einen Einbrecher, als der gerade dabei war, in ihre Wohnung an der Putlitzer Straße einzudringen. Besonders dreist: Die Wohnung liegt nur wenigen 100 Meter von einem Polizeirevier entfernt.

Derart überrascht, floh der Einbrecher zu Fuß in Richtung Von-Bodelschwing-Straße. Die Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß und schlank sein. Er hatte einen sogenannten Rahmenbart, der den Unterkiefer bedeckt, und war mit einem grünen Parka mit Kapuze bekleidet. Außerdem hatte der Unbekannten einen grauen Rucksack bei sich.

Es war nicht der einzige Einbruch in Kaltenkirchen am Wochenende: Ebenfalls am Freitag stieg ein Einbrecher am Finkenstieg in einem Mehrfamilienhaus in eine Wohnung ein. Die Tatzeit lag zwischen 7.30 und 15.20 Uhr. Der Täter erbeutete Schmuck.

Am Lindrehm drangen Unbekannte am Sonnabend zwischen 14 und 18.20 Uhr in eine Doppelhaushälfte ein. Die Täter entwendeten Bargeld und Wertgegenstände, sie konnten entkommen.

In allen drei Fällen suchen die Einbruchsermittler der Pinneberger Kriminalpolizei Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter 04101/ 202-0 oder an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

