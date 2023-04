Polizei Norderstedt kontrollierte an zwei Tagen rund um den ZOB in Norderstedt-Mitte: Die Ergebnisse sind besorgniserregend.

Norderstedt. Mit regelmäßigen Kontrollen im Stadtgebiet geht die Polizei Norderstedt gegen Drogenmissbrauch und Jugendkriminalität in der Stadt vor. Rund um den Bahnhof in Norderstedt-Mitte stießen die Beamten jetzt auf diverse Minderjährige, bei denen Drogen und Messer sichergestellt wurden.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Norderstedt waren sowohl am Dienstag als auch am Freitag der vergangenen Woche im Umfeld des ZOB Norderstedt-Mitte unterwegs. Am Dienstagabend kontrollierten die Beamten zwei Jugendliche im Park zwischen dem ZOB und der Heidbergstraße.

Polizei Norderstedt: Drogenpäckchen und Messer – Polizei nimmt 16-Jährigen fest

Es handelte sich um einen 17-jährigen Quickborner und einen 16-jährigen Hamburger. Die beiden waren im Besitz geringer Mengen Cannabis und die hatten einen sogenannten „Grinder“ zum Zerkleinern von Marihuana dabei. Die Polizisten leiteten daraufhin Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein und informierten die Eltern.

Am Freitagnachmittag kontrollierten die Beamten drei weitere Jugendliche im Park und fanden bei einem 15-jährigen Hamburger ebenfalls einen „Grinder“ mit Restanhaftungen, vermutlich von Marihuana, und ein Einhandmesser auf.

Polizei Norderstedt: Cannabis und Haschisch zum Verkauf verpackt?

Bei einem 16-jährigen Norderstedter fanden die Einsatzkräfte hingegen mehrere, vermutlich zum Verkauf abgepackte Cannabisblüten und Haschisch. Auch dieser Jugendliche hatte ein Einhandmesser dabei. Die Beamten nahmen ihn mit zum Revier, wo er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen wurde. Ihm droht ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Bereits im November hatte die Polizei bei einer Schwerpunktkontrolle rund um die Bahnhöfe in Garstedt und Norderstedt-Mitte Jugendliche aufgegriffen, die mit Spring- oder Küchenmessern sowie Drogen unterwegs waren.