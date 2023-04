83-Jährige war in der Nähe von Bad Segeberg unterwegs. Polizei tippte auf Alkohol. Doch die Dame hatte eine andere Erklärung.

Der Polizei wurde am Sonnabend eine Seniorin gemeldet, die in der Nähe von Bad Segeberg immer wieder in den Gegenverkehr fuhr (Symbolbild).

Polizei Schleswig-Holstein Angst und Schrecken: Seniorin fährt mehrfach in Gegenverkehr

Bad Segeberg. Eine 83-Jährige sorgte am Sonnabend mit ihrer gefährlichen Fahrweise auf der Autobahn 21 und Bundesstraße 205 bei Bad Segeberg für Angst und Schrecken. Nachdem ein Notruf bei der Polizei eingegangen waren, stoppten Beamte die betagte Person am Steuer der Mercedes A-Klasse.

Wie Ermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg am Montag mitteilten, war die Dame am Sonnabend kurz nach 18 Uhr auf der A21 in Richtung Kiel zwischen den Anschlussstellen Bad Segeberg Süd und Wahlstedt unterwegs.

Polizei Schleswig-Holstein: Angst und Schrecken – Seniorin gerät in Gegenverkehr

Andere Verkehrsteilnehmer meldeten sich bei der Polizei und berichteten, dass die Dame in der grauen A-Klasse kaum die Spur halten könne. Weiter ging die Fahrt auf der B 205 in Richtung Neumünster. Hier soll die 83-Jährige mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein. Entgegenkommende Fahrzeuge hätten aber gerade noch rechtzeitig ausweichen können.

Schließlich fuhr die Dame auf Höhe Fehrenbötel/Hoheluft von B 205 ab. Dort gelang es der Polizei, den Wagen zu stoppen und die Frau zu kontrollieren. Der Verdacht bestand, dass eventuell Alkohol, Drogen oder Medikamente im Spiel sein könnten. Doch die Frau gab lediglich an, dass ihr während der Fahrt immer wieder schwindelig geworden sei.

Aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs beschlagnahmte die Polizei den Führerschein der Frau. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und mögliche Gefährdete und bittet unter 04551/884 34 40 um Hinweise.

