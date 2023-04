Feuerwehr in Kaltenkirchen wird in die Maybachstraße alarmiert. Betrieb ist betroffen. Unterstützung aus dem Umland nötig.

Eine brennende Müllpresse sorgte für einen Großeinsatz in einem Gewerbegebiet in Kaltenkirchen.

Kaltenkirchen Großeinsatz im Gewerbegebiet: Müllpresse steht in Flammen

Kaltenkirchen. Es war ein unruhiger Freitagabend für die Freiwillige Feuerwehr in Kaltenkirchen. Um 20.31 Uhr war diese durch die Regionalleitstelle West alarmiert worden. In einem größeren Gewerbeobjekt in der Maybachstraße hatten Mitarbeiter einer dort ansässigen Firma plötzliche Rauchentwicklung im Inneren bemerkt. Die Lage erforderte, dass der Alarm erweitert wurde, sodass auch die Kisdorfer Feuerwehr zur Unterstützung ausrückte.

Vor Ort bestätigte sich der Brand. Zwei Trupps mit umluftunabhängigem Atemschutz erkundeten jeweils mit handgeführten Strahlrohren die stark verrauchte Halle und gelangten zu einem Müllpresscontainer, den sie als mutmaßliche Quelle für das Feuer ausmachten.

Einsatzleiter Claas-Hendrik Heß ließ zwei Einsatzabschnitte bilden – zur Brandbekämpfung sowie zur Belüftung, um das Gebäude von Rauchgasen zu befreien. Die Müllpresse selbst wurde mittels der Seilwinde eines Löschfahrzeuge von der Halle weggezogen und anschließend gelöscht.

Um 21.15 Uhr wurde „Feuer aus“ gemeldet, es folgten die Nachlöscharbeiten. Die Freiwillige Feuerwehr Norderstedt traf ebenso ein mit einem Wechsellader, um den Container anzuheben. Das THW Kaltenkirchen konnte das gepresste Müllgut entleeren, nutzte dafür ein Teleskopladefahrzeug.

Insgesamt waren rund 80 Personen im Einsatz. Verletzt wurde niemand, die Mitarbeiter hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Zur Schadensursache und der Schadenshöhe konnte die Kaltenkirchener Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.

