Henstedt-Ulzburg: Autofahrer stirbt nach Frontalcrash mit einem Lastwagen

Ein Trümmerfeld: Der zerstörte Opel Adam auf dem Autobahnzubringer zur A 7 in Henstedt-Ulzburg am Dienstagmorgen.

Henstedt-Ulzburg. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinwagen und einem Lastwagen in Henstedt-Ulzburg wurde am Dienstagmorgen ein Autofahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.25 Uhr auf dem Autobahnzubringer zur A 7 in Henstedt-Ulzburg. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen ein Opel Adam und ein Lastwagen frontal zusammen.

Die Straße glich nach dem Zusammenstoß einem Trümmerfeld. Der Opel wurde völlig zerstört, der Lastwagen landete im Straßengraben.

Feuerwehrleute mussten den Fahrer des Opel Adam aus dem Wrack befreien.

Foto: Danfoto

Der Fahrer im Opel Adam wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Henstedt-Ulzburg aus dem Wrack befreit werden. Doch die Hilfe kam für den schwer verletzten Mann zu spät.

Ein Notarzt versuchte noch am Unfallort eine Reanimation – vergeblich. Der eingesetzte Rettungshubschrauber aus Hamburg hob ohne Patient wieder ab.

Der Lastwagen drohte nach dem Unfall eine Böschung neben der Straße herunter zu rutschen. Der völlig zerstörte Opel Adam.

Foto: Danfoto

Der Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt. Der Lastwagen war halbseitig in die Leitplanke einer Böschung gestürzt und drohte weiter die Böschung herunterzurutschen. Die Feuerwehr musste ihn sichern.

Der Autobahnzubringer Henstedt-Ulzburg wurde beidseitig voll gesperrt. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallrekonstruktion angefordert.