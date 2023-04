Norderstedt. Die Polizei Norderstedt hat einen 14-Jährigen festgenommen. Der Minderjährige soll gegenüber den Beamten eingeräumt haben, für den Raubversuch auf eine Spielhalle am Sonntagabend in Norderstedt verantwortlich zu sein. Der Polizei ist der Jugendliche als Intensivtäter gut bekannt. Er wurde am Montag einem Haftrichter vorgeführt und von diesem in den Jugendarrest überstellt.

Nach Angaben der Polizei soll der 14-Jährige am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, eine Spielhalle an der Tangstedter Landstraße betreten und ein Messer gezückt haben. Er forderte von einem Spielhallenangestellten Bargeld. Allerdings soll der vermummte Jugendliche daraufhin von Besuchern der Spielhalle mit Gegenständen beworfen worden sein. Deswegen flüchtete er schließlich ohne Beute davon.

Polizei Norderstedt: Polizei fasst Spielhallenräuber – er ist erst 14 Jahre alt

Er lief über einen der Spielhalle gegenüber liegenden Waldweg in Richtung von Fußballplätzen. Die Polizei fahndete schließlich im Umfeld und stieß wenig später am Bargfelder Weg auf den 14-Jährigen. Parallel hatte ein Diensthund die Fährte des Flüchtigen von der Spielhalle aus aufgenommen – auch er lief schließlich zum Bargfelder Weg.

Bei der Absuche der näheren Umgebung fanden die Polizisten zudem eine augenscheinlich in einen Graben geworfene Jacke. Sie passte auf die Beschreibung, die Zeugen von dem Räuber abgegeben hatten. Nach anfänglichem Leugnen räumte der festgenommene Jugendliche schließlich den Raubversuch ein.

Polizei Norderstedt: Körperverletzung, Diebstahl, Drogen – alles aktenkundig

„Der Jugendliche ist der Polizei als Intensivtäter bekannt“, sagt Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion Segeberg. „Er wurde schon wegen Körperverletzungen aktenkundig, außerdem hat er gestohlen und Betäubungsmittel sind auch ein Thema.“ Mit seinen jetzt 14 Jahren sei er gerade erst strafmündig geworden.

Deswegen erließ das Amtsgericht Norderstedt auch einen Haftbefehl gegen den Jugendlichen, nachdem er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel von Beamten der Ermittlungsgruppe Jugend der Polizei Norderstedt vorgeführt worden war. „Er befindet sich derzeit in einer Jugendarrestanstalt“, sagt Brockmann.