Henstedt-Ulzburg: Ein Bauerndorf mit Jahrhunderten voller Geschichte

Henstedt-Ulzburg. Hätten Sie es gewusst? „Gotzebarge“, „Gottes Berg“, „Götzberg“ – ein halbes Jahrhundert ist es nun her, dass der heutige Ortsteil von Henstedt-Ulzburg erstmals urkundlich erwähnt wurde. Und zwar in einem Steuerregister des Amtes Segeberg. wonach es dort immerhin vier Höfe gab. Einmal vorgespult von den Anfängen der Renaissance, vom Jahr 1523 bis 2023, wird klar: In der Großgemeinde steht ein bedeutender Geburtstag bevor.

Denn die Götzberger wollen ihr Jubiläum groß feiern, und das gerne nicht nur mit den einigen Hundert Menschen in der dörflich geprägten Nachbarschaft, sondern mit allen Mitbürgern. Wer die Straße von Henstedt aus in Richtung Wakendorf II fährt, sieht ab sofort zwei stattlich Feldsteine, die auf die 500 Jahre hinweisen. „Die Steine sind aus der Region, sie wiegen eine gute Tonne“, sagt Heinz-Georg Gülk, einer von neun Personen, die zum Organisationsteam für die Veranstaltungen in den kommenden Monaten gehören.

Henstedt-Ulzburg: Jubiläum – ein Bauerndorf mit Jahrhunderten voller Geschichte

Das geht bereits an diesem Sonnabend, 22. April, los: Der Arbeitskreis für Ortsgeschichte und das Gemeindearchiv laden zu einem öffentlichen Rundgang durch Götzberg ein. Gülk und weitere Ortskundige bringen den Gästen dann den Charakter des Bauerndorfes näher. Treffpunkt ist am Feuerwehrhaus, Beginn um 14 Uhr, die Tour endet an der historischen Mühle.

Auch Hendrik Barton ist dabei in der Planungsgruppe. Aber auf eine gewisse Weise machen alle mit, die hier leben, sagt er. „Die Gemeinschaft, der Zusammenhalt im Ortsteil sind so stark, dass im Grunde genommen jede und jeder mit anpackt.“

Henstedt-Ulzburg: Götzberg bekommt einen neuen Dorfplatz

Zu den Höhepunkten des Jahres zählen ein Mühlengottesdienst der Kirchengemeinde Henstedt-Ulzburg mit Frühschoppen am 14. Mai (11 Uhr). Das traditionelle Mühlenfest ist wie immer am Pfingstmontag (29. Mai), am 2. Juni gibt es Götzberger Dorf- und Hofgeschichten im Feuerwehrhaus (16 Uhr). Das Grillfest der Feuerwehr am 3. Juni ist diesmal größer als sonst – die Kameraden laden Feuerwehrfreunde aus der Region zum Wettkampf. Und am 11. Juni veranstaltet die Gemeinde eine Umweltwanderung (11.30 Uhr).

Doch Götzberg wird sich auch verändern. „Neben der Feuerwache werden wir einen Dorfplatz errichten und einweihen“, verrät Hendrik Barton. „Dort gibt es einen Bereich, dieser gehört der Gemeinde, wir werden ihn verschönern, es wird eine Begegnungsstätte für ein gemütliches Beieinander.“ Die Einweihung ist für den 16. September geplant. Und am 1. Dezember schließt das Jubiläumsjahr mit dem „Anleuchten“ der Götzberger Feuerwehr.