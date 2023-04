Henstedt-Ulzburg: In der Götzberger Mühle wird am Pfingtmontag gefeiert

Henstedt-Ulzburg In der Götzberger Mühle wird am Pfingstmontag gefeiert

Henstedt-Ulzburg. Es ist ein Termin, den man sich schon einmal vormerken sollte: Am Pfingstmontag, 29. Mai, wird in der Götzberger Mühle in Henstedt-Ulzburg wieder das traditionelle Mühlenfest gefeiert. Von 10.30 bis 18 Uhr gibt es ein Programm.

Anlass der Feier ist der Deutsche Mühlentag. Außerdem wird mit der Feier auch die Kunst- und Kulturwoche Henstedt-Ulzburg (KuKuHU) eingeläutet, die an verschiedenen Orten der Gemeinde ein Programm bietet.

Henstedt-Ulzburg: In der Götzberger Mühle wird am Pfingstmontag gefeiert

Um 10.30 Uhr wird Bürgervorsteher Henry Danielski die KuKuHU einläuten. Ab 11 Uhr beginnt dann das Programm des Mühlentags. Es gibt wieder Buchweizentorten, außerdem wird der Grill angeworfen. Und es gibt kühle Getränke. An einem Infostand kann man sich über das Programm der Kunst- und Kulturwoche informieren.

Die Mühlenführer stehen bereit, um den Gästen die Funktionsweise und Besonderheiten der Götzberger Windmühle zu erklären. Bei ausreichendem Wind oder mit dem im Keller befindlichen Elektromotor wird auch gezeigt., wie aus Korn Schrot und Mehl gemahlen wird.

Musikprogramm: Pop, Schlager, Country, Ostrock – und „Lieder für die Seele“

Ab 11 Uhr gibt es auch Musik, nämlich plattdeutscher Pop und Blues, außerdem „akustischer Ostrock“, von Peter Maiwalds Puhdys-Revivalshow. Weiter geht es mit Schlager, Country und Pop. Ab 17 Uhr wird Henning Krüger „Lieder für die Seele“ zu Gehör bringen, nämlich Balladen und Liebeslieder.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für die Veranstaltung werden noch Helfer gesucht, etwa für den Kuchenstand und den Kaffeeverkauf. Außerdem werden noch Personen gesucht, die einen Kuchen für das Fest backen und spenden wollen. Wer Interesse hat, meldet sich bei Henry Petersen, per Mail an info@vereingoetzbergerwindmuehle.de oder per Telefon unter 04193/911 51 (Anrufbeantworter).