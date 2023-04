Henstedt-Ulzburg. Eine solche Tat hatte es zuvor im Kreis Segeberg nicht gegeben. Umso mehr Aufmerksamkeit liegt daher auf dem Prozess, der nach sehr langer Wartezeit am Montag, 3. Juli (9 Uhr), vor dem Landgericht Kiel beginnen wird. Der schwerwiegende Vorwurf: Ein damals 19-Jähriger aus Föhrden-Barl bei Bad Bramstedt soll am 17. Oktober 2020 in Henstedt-Ulzburg absichtlich mit einem tonnenschweren VW Pick-up in eine Gruppe Demonstranten gefahren sein.

Die Gemeinde war an diesem Sonnabend Schauplatz einer Veranstaltung mit dem mittlerweile zurückgetretenen Bundesvorsitzenden der AfD, Jörg Meuthen. Im Bürgerhaus traf sich die Rechtsaußen-Partei, vor dem Gebäude an der Beckersbergstraße sammelte sich lautstarker Protest, unter anderem von Antifa-Gruppen aus der Region, aber auch von Bürgern aus dem Ort.

Henstedt-Ulzburg: Attacke mit Auto nach AfD-Treffen – Prozess startet im Juli

Was am frühen Abend geschah, stand für die Staatsanwaltschaft Kiel nach aufwendigen Ermittlungen fest: Der Angeklagte steuerte sein Fahrzeug bewusst über den Gehweg und in mehrere Personen hinein, die zum Teil schwer verletzt worden. Deswegen droht ihm insbesondere wegen versuchten Totschlags – in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr – bei einer Verurteilung eine mehrjährige Haftstrafe.

Dieses kurz nach der Tat aufgenommene Foto zeigt den VW-Pickup mit sichtbaren Schäden.

Foto: Antifa Pinneberg

„Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeschuldigte in der Absicht gehandelt hat, einen Unglücksfall herbeizuführen und dabei jedenfalls billigend in Kauf genommen hat, dass die von ihm angefahrenen Personen auch tödlich verletzt werden können“, das hatte die Staatsanwaltschaft im Frühjahr 2021 in ihrer Anklagebegründung geschrieben.

Henstedt-Ulzburg: Polizei war anfangs von Unfall ausgegangen

Das war eine bemerkenswerte Wende, denn anfangs hatte die Polizei noch von einem Unfall gesprochen und von Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern des rechten und linken Spektrums. Nicht zuletzt das Gutachten eines Unfallsachverständigen spielte eine entscheidende Rolle, sodass sich die Einschätzung maßgeblich verschärfte.

Ob zudem auch die Auswertung etwa von Smartphones Erkenntnisse brachte, ob der Fahrer anderweitig belastet wurde oder gegenüber den ermittelnden Behörden selbst ausgesagt hat, ist bislang nicht bekannt.

Angriff mit Auto: Nebenklage sieht politisch motivierte Tat eines Rechtsextremen

In Haft war der Angeklagte zu keinem Zeitpunkt. Ein Anwalt der Nebenklage, der mehrere Opfer vertritt, hatte dem Abendblatt gegenüber von einer eindeutig politisch motivierten Tat gesprochen – so habe der Fahrer vor Ort Aufkleber mit rechtsextremen Inhalten verteilt, auch später gelöschte Social-Media-Aktivitäten hätten eine derartige Gesinnung gezeigt.

Die Tragweite des Verfahrens ist groß. Das Landgericht hat 15 Prozesstage angesetzt, es wird zahlreiche Zeugenvernehmungen geben. Möglicherweise allerdings weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit, da es sich bei dem Angeklagten rechtlich um einen Heranwachsenden handelt, weswegen die Verhandlung auch vor der 2. Großen Strafkammer als Jugendkammer stattfindet.