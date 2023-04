Polizei Schleswig-Holstein - Tangstedt, Ellerau, Wahlstedt – drei Einbrüche am Wochenende

Kriminelle im Kreis Segeberg sehr aktiv. In einem Haus in Tangstedt wurden sie gerade noch rechtzeitig gestört und vertrieben.

Tangstedt/Ellerau. In den vergangenen Tagen wurde die Polizei zu mehreren Einbrüchen in der Region gerufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt Zeugen.

Im Tangstedter Ortsteil Ehlersberg sei ein Einbrecher am Donnerstag zwischen 16.30 und 23.30 Uhr in ein Einfamilienhaus eingestiegen, teilte die Polizei am Montag mit. Tatort war der Rader Weg zwischen Auf dem Kamp und An der Alster. „Vermutlich wurden der oder die Täter gestört, sodass nichts entwendet wurde“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann.

Polizei: Tangstedt, Ellerau, Wahlstedt – drei Einbrüche am Wochenende

Einbruch in Ellerau flüchteten die Täter offenbar Beute. Sie drangen gewaltsam am Sonnabend zwischen 18 und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Ellerauer Straße ein.

In Wahlstedt erbeuteten Unbekannte ein Notebook, eine Spielekonsole und Kleidungsstücke in einer Erdgeschosswohnung an der Rendsburger Straße. Tatzeit war in diesem die Nacht von Sonnabend auf Sonntag zwischen 19 und 2.25 Uhr.

Wer in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, sollte sich bei der Kripo unter 04101/2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.



