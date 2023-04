Gleich zwei Raubüberfälle gab es am Wochenende in Norderstedt – in beiden Fällen hatten die Kriminellen keinen Erfolg.

Norderstedt. Der mutige Kassierer einer Tankstelle in Norderstedt schlug am Sonnabend einen Räuber in die Flucht. Der Kriminelle wollte an das Bargeld in der Kasse, musste sich jedoch schließlich ohne Beute davon machen, weil der Tankstellen-Angestellte sich mit Pfefferspray wehrte. Einen weiteren erfolglosen Überfall gab es am Sonntag auf eine Spielhalle in Glashütte.

Es war am Sonnabend kurz nach 21.30 Uhr, als der unbekannte Räuber die Tankstelle betrat. Der Mann war zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und schlank, trug schwarze Sneaker, eine dunkle Jogginghose, eine schwarze Sweatjacke und ein schwarzes Cap mit drei weißen Streifen. Sein Gesicht verdeckte er mit einem schwarzen Schlauchschal – allerdings nur teilweise.

Polizei Norderstedt: Mutiger Kassierer droht mit Pfefferspray – Räuber flüchtet

Der Räuber zückte ein Messer und fordert den Tankstellenmitarbeiter auf, ihm das Bargeld auszuhändigen. Doch der griff nicht in die Kasse, sondern zum Pfefferspray. Einsetzen musste er das Spray allerdings nicht – allein die Androhung reichte aus, der Täter flüchtete über den Alten Kirchenweg in Richtung Stonsdorfer Weg davon.

Einen ganz ähnlichen Überfall gab es dann am Sonntag an der Tangstedter Landstraße, zwischen Böttgerstraße und der Straße Am Ochsenzoll. Gegen 21.30 Uhr betrat ein bewaffneter Mann mit vermummtem Gesicht eine Spielhalle und forderte Bargeld. Offenbar verunsichert, flüchtete der Täter allerdings nach wenigen Minuten ohne Beute über einen Waldweg in Richtung von Fußballplätzen davon.

Polizei Norderstedt: Auch aus der Spielhalle flüchtete der Täter ohne Beute

Der etwa 30-jährige Mann soll ungefähr 1,70 Meter groß und schlank sein, er trug schwarze Schuhe, eine schwarze Hose, einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke von Lacoste mit weißen Streifen an den Ärmeln und ein Cap auf dem Kopf.

In beiden Fällen verlief die Fahndung nach den Flüchtigen mit mehreren Streifenwagen ergebnislos. Die Ermittlungsgruppe Jugend der Kriminalpolizei Norderstedt sucht Zeugen und bittet unter 040/52 80 60 um Hinweise. „Mehrere Kunden der Spielhallen sollen sich vor der Befragung entfernt haben. Hierbei könnte es sich um wichtige Zeugen handeln“, teilt die Polizei mit.