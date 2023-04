Polizei Norderstedt: Gut aufgepasst! Bellender Hund vertreibt Einbrecher

Frauchen bemerkte erst am nächsten Morgen den versuchten Einbruch. Auch in Ellerau waren die Kriminellen aktiv.

Als die Polizei fahndet in Norderstedt und Ellerau nach Einbrechern (Symbolfoto).

Norderstedt/Ellerau. Eine Norderstedterin verdankt ihrem Hund, dass ein Einbrecher nicht in ihr Haus eingestiegen ist. Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Tucheler Weg wachte auf, als das Tier nachts bellte. Außerdem hörte die Frau Geräusche am Haus. Als sie das Licht einschaltete, konnte sie nichts Ungewöhnliches feststellen und legte sich wieder schlafen.

Am nächsten Morgen stellte sie fest, dass ein Einbrecher in das Haus eindringen wollte. Vermutlich war es wegen des Hundes dazu nicht gekommen. Tatzeit sei Donnerstag zwischen 3 und 3.05 Uhr gewesen, teilte die Polizei mit.

Gut aufgepasst! Bellender Hund vertreibt Einbrecher

In Ellerau ermittelt die Polizei ebenfalls wegen eines Einbruchs. Am Butenring brachen Unbekannte um 1.45 Uhr in eine Lagerhalle und lösten dabei einen Alarm aus. Als Polizei und Sicherheitsdienst eintrafen, waren die Täter bereits verschwunden. „Ersten Informationen zur Folge wurde nichts entwendet“, teilte die Polizei mit.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und sucht Zeugen, die an den Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise an die Ermittler unter 040/528060..