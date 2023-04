Bedrohliche Situation am Morgen für einen Mann in einem Norderstedter Mehrfamilienhaus. Treppenhaus füllte sich mit Qualm.

In diesem Mehrfamilienhaus am Alten Kirchenweg in Norderstedt kam es zum Brand im Aufzug.

Norderstedt. Wer Fahrten im Aufzug beklemmend findet, für den ist das, was einem Mann in Norderstedt geschehen ist sicher der Horror. Er blieb mit dem Aufzug in einem Mehrfamilienhaus am Alten Kirchenweg stecken – und dann begann die Aufzugelektrik auch noch zu brennen.

Gegen 8.56 Uhr am Donnerstag wurde die Feuerwehr Norderstedt alarmiert. Zeugen berichteten von starker Rauchentwicklung, die aus dem Gebäude komme. Umgehend rückten Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle aus.

Feuerwehr Norderstedt: Mann steckt im Aufzug – und dann bricht ein Feuer aus

Vor Ort stießen sie auf eine leichte Verrauchung im Bereich des sechsten und siebten Stockwerkes, die Rauchmelder schrillten. Umgehend wurden zur Sicherheit die an den verrauchten Bereich angrenzenden Wohnungen geräumt. Gleichzeitig kümmerten sich die Feuerwehrleute um den Mann m Aufzug und befreiten ihn schnell – die beklemmende Situation am frühen Morgen hatte er unverletzt überstanden.

Dann war Zeit, die Brandstelle zu erkunden. Schnell war klar: Der Brand war auf einen Schwelbrand in der Aufzugselektrik zurückzuführen. Due Feuerwehr schaltete den Strom des Aufzuges ab und belüftete das verrauchte Treppenhaus. Danach konnten die Retter wieder einrücken. Die Freiwillige Feuerwehr Harksheide und die Berufsfeuerwehr Norderstedt waren knapp eine Stunde im Einsatz.