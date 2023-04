Norderstedt. Raubüberfall im Willy-Brandt-Park nahe des Herold-Centers in Norderstedt: Ein 45-jähriger Hamburger wurde am Donnerstag von einer Gruppe Unbekannter überwältigt und um seine Geldbörse und 500 Euro Inhalt beraubt.

Der Mann war gegen 13.20 Uhr in dem Park in Garstedt unterwegs. Unbemerkt von ihm, schlossen dann vier Personen zu ihm auf. Sie sollen ihn von hinten angegriffen haben, worauf der Mann zu Boden fiel. Die Täter beugten sich dann über ihr Opfer und bedrohten es mit einer Rasierklinge, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Polizei Norderstedt: Vier Räuber mit Rasierklinge überwältigen Spaziergänger

Sie nahmen dem Mann schließlich die Geldbörse weg und flüchteten danach in unbekannte Richtung davon. Zwei der Männer waren etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Sie trugen Sturmhauben. Die beiden anderen Täter hatten schwarze Hautfarbe und waren 20 bis 22 Jahre alt.

Die Kriminalpolizei Norderstedt ermittelt und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Aufklärung geben können. Hinweise nehmen die Ermittler unter 040/52 80 60 entgegen. Dieser Überfall reiht sich ein in eine ganze Reihe von Taten, die sich seit Januar in der Stadt zugetragen haben.

Polizei Norderstedt: Im Januar gab es eine Serie von Überfällen

So überfielen am 12. Januar zwei Jugendliche in Norderstedt einen 19-jährigen Mann, sprühten ihrem Opfer Reizgas ins Gesicht, durchsuchten ihn nach Wertsachen und flohen schließlich unerkannt und ohne Beute. Am 20. Januar überfiel eine sechsköpfige Jugendbande zwei Minderjährige nahe des Herold-Centers. Am 23. Januar wurde ein Mann nahe des Herold-Centers beim Gassigehen von zwei Jugendlichen überfallen, die ihm ein Messer vorhielten und schließlich ohne Beute flüchteten. Am 25. Januar raubten zwei Jugendliche am Herold-Center einem Mann das Mobiltelefon.

