Einbrecher stiegen in Norderstedt in mehrere Häuser ein (Symbolfoto).

Norderstedt. Nach mehreren Einbrüchen in Norderstedt bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in mehrere Wohnhäuser eingedrungen und konnten unerkannt entkommen.

Am Donnerstag stiegen Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Lärchenstieg ein, als die Bewohner nicht zu Hause waren. „Die Tatzeit dürfte zwischen 9 und 14 Uhr liegen“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Täter stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Polizei Norderstedt: Einbruchserie in Norderstedt – Kriminelle nutzten Osterfest

Auch an der Straße Am Buckhorn kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Tatzeit war der Ostersonntag. „In der Zeit zwischen 15.30 und 20.30 Uhr entwendeten Unbekannte Schmuck in unbekannter Höhe und Bargeld im unteren zweistelligem Bereich“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching.

Polizei Norderstedt: Ermittler suchen Zeugen

Einen weiteren Fall meldete die Polizei aus dem Stadtteil Harksheide. An der Straße Am Ochsenzoll durchsuchten unbekannte Täter am Sonnabend eine Wohnung, in die sie irgendwann zwischen 16.40 und 21.40 Uhr eingedrungen waren. Offenbar flüchteten die Täter ohne Beute.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten 04101/2020 oder an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.



