Tipps für Ostern an der Küste Von Osterfeuer, Lasershow bis Eiersuche – hier wird's bunt

Das Seebad Travemünde startet mit einem Osterfest für die Familie vom 7. bis 10. April in den Frühling.

Orte an Nord- und Ostsee haben viel zu bieten an den Feiertagen. In Grömitz startet die Saison mit einer besonderer Entdeckungstour.