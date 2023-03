Osterfeuer Norderstedt: In Norderstedt lodern wieder die Flammen am Deckerberg

Freiwillige Feuerwehr Harksheide lädt Ostersonnabend zum Osterfeuer ein. Wann es losgeht und was die Kinder erwartet.

Das Osterfeuer am Deckerberg von der Feuerwehr Harksheide hat in Norderstedt schon lange Tradition.

Norderstedt. Die Norderstedterinnen und Norderstedter haben das große und zentrale Osterfeuer am Deckerberg in der Corona-Pandemie echt vermisst. Doch zu diesem Osterfest wird es auf der Wiese östlich der Ulzburger Straße, Höhe Buchenweg, wieder lichterloh brennen. Die Freiwillige Feuerwehr Harksheide hat bereits einen riesigen Haufen trockenen Holzes aufgeschichtet. Am Ostersonnabend, 20. April, werden die Feuerwehrleute es kontrolliert abfackeln.

Mit gebührendem Abstand können die Menschen bei Grillwurst, Crêpes, Bier oder Cola mit Freunden und Familie feiern. Die Kinder bekommen ein eigenes kleines Feuerchen, an dem sie kostenlos Stockbrot backen können (solange der Vorrat reicht). Die Jugendfeuerwehr kümmert sich um die Lütten und freut sich über eine kleine Spenden in ihrem Spendenhelm.

Und das sind die Zeiten des großen Feuerspektakels: Um 17.30 Uhr beginnt der Abend mit dem Anzünden des Kinder-Osterfeuers. Die Erwachsenen müssen sich noch eine halbe Stunde gedulden, ehe um 18 Uhr das große Osterfeuer in Flammen aufgehen wird.

Solange der Haufen niederbrennt, kann gefeiert werden. Getränke und Essen wird es noch bis 22 Uhr geben. Die Feuerwehr bittet darum, möglichst nicht mit dem Auto zum Feuer zu kommen. Denn vor Ort wird es keine Parkplätze geben. Unnötige Staus und das Zuparken der Anwohnerwohngebiete sollten vermieden werden.

Am besten fährt man zum Osterfeuer mit dem Rad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und macht schlicht einen Osterspaziergang zum Deckerberg. Dann kann man auch ein Bier mehr trinken!

