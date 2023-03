Kompetenzzentrum in Norderstedt bietet einen ungewöhnlichen Workshop mit einer professionellen Erzählerin an.

Norderstedt. Zu einer ungewöhnlichen Veranstaltung lädt das Kompetenzzentrum Demenz in Norderstedt ein. „Bildhaft erzählen für Menschen mit Demenz – ein märchenhaft guter Praxisworkshop“ lautet der Titel dieser Fortbildung.

Für den Workshop kommt die Märchen- und Geschichtenerzählerin Monika Gehle nach Norderstedt, in die Räumlichkeiten des Kompetenzzentrums Demenz, im Hans-Böckler-Ring 23a. Die Veranstaltung am Dienstag, 4. April, beginnt um 09.30 Uhr und endet gegen 16:30.

Norderstedt: Wie man Märchen einsetzt, um Menschen mit Demenz zu helfen

Monika Gehle zeigt den Teilnehmenden dass vertraute Märchen bei Dementen Türen zum eigenen Leben öffnen und scheinbar Vergessenes wachrufen können. Denn Märchen lassen sich mit allen Sinnen erzählen, lassen sich anfassen, schmecken und riechen.

Das freie Erzählen wird so zu einem kreativen Miteinander, bei dem Worte nicht das Wichtigste sind. Der Einführungsworkshop schwingt mit Erinnerungsfäden und Wortzaubereien leicht und spielerisch in die Bilderwelt des Erzählens für Menschen mit Demenz ein. Wer noch keine Erfahrung hat, darf sich in ersten Schritten ausprobieren. Wer bereits Übung im Märchenerzählen hat, kann neue Wege für sich erkunden.

Norderstedt: Das Seminar kostet 110 Euro, für ehrenamtlich Pflegende 90 Euro

Die Kosten betragen 110 Euro. Der ermäßigte Preis für ehrenamtlich Engagierte beträgt 90 Euro. Im Preis inbegriffen sind ein Mittagsimbiss und Pausengetränke. Für beruflich Pflegende gibt es acht Fortbildungspunkte.

Das gesamte Jahresprogramm des Kompetenzzentrums Demenz Schleswig-Holstein ist unter www.demenz-sh.de zu finden. Dort gibt es auch ein Online-Anmeldeformular für den Märchen-Workshop. Per E-Mal ist das Kompetenzzentrum Demenz unterinfo@demenz-sh.de erreichbar. Telefonisch kann das Zentrum unter 040/238 30 44-0 kontaktiert werden.

Seminar, Di 4.4., 9.30 Uhr, Kompetenzzentrum Demenz, Hans-Böckler-Ring 23a, Norderstedt.