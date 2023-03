Norderstedt: Wenn’s schwierig wird - auch Eltern sind nur Menschen

In jeder Familie gibt es Zeiten, in denen die Belastung hoch ist.

Norderstedt. In jeder Familie gibt es Zeiten, in denen die Belastung hoch ist. Das kann unter anderem daran liegen, dass es Unstimmigkeiten in der Partnerschaft gibt, dass sich die Eltern bei der Erziehung der Kinder nicht einig sind, oder es liegt vielleicht auch daran, dass die Kinder größer werden und sich verändern.

Die psychologische Beratungsstelle in Norderstedt lädt an vier Abenden unter der Überschrift „Eltern sind auch nur Menschen“ dazu ein, Möglichkeiten des Umgangs mit Belastungsthemen kennenzulernen.

Norderstedt: Wenn’s schwierig wird – Eltern sind auch nur Menschen

Unter der Leitung von Renate Groß, Gestalt-, Paar- und Sexualtherapeutin, wird das Ziel sein, Lösungen zu finden, sodass der Familienalltag mit mehr Ruhe und Gelassenheit gelebt werden kann.

Die Treffen finden am 25. April, 9., 16. und 23. Mai jeweils von von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Beratungsstelle Sozialwerk Norderstedt an der Ochsenzoller Straße 85 statt. Anmeldungen per Mail sind bis zum 7. April an pb@sozialwerk-norderstedt.de möglich.

Die Kosten pro Termin betragen 45 Euro, die bis zum 7. April bar in der Geschäftsstelle oder als Überweisung (DE96 2019 0109 0081 7465 21, Volks- und Raiffeisenbank eG) mit dem Verwendungszweck „Eltern sind auch nur Menschen“) bezahlt werden müssen.

