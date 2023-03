Krankenkasse Barmer informiert am Mittwoch. Jeder darf an dem kostenlosen Seminar teilnehmen. Was die Inhalte sind.

Norderstedt. Für werdende Mütter und Väter gibt es am Mittwoch, 29. März, ein kostenfreies Online-Seminar mit dem Titel „Don’t worry, be family“. In der Zeit von 18 bis 20 Uhr informiert die KrankenkasseBarmer über Themen wie Elternzeit, Elterngeld, Kindergeld, Mutterschutz, Mutterschaftsgeld und Familienversicherung. Darauf weist die Barmer-Geschäftsstelle in Norderstedt hin.

„Steht Nachwuchs an, beginnt eine spannende Zeit voller Vorfreude und Erwartungen, aber auch Fragen zu Formalitäten und Papierkram. Mit unserem Seminar wollen wir junge Menschen auf dem Weg in die Elternschaft unterstützen“, sagt Tobias Zanner, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Norderstedt.

Norderstedt: Elternzeit, Kindergeld – Online-Seminar für werdende Eltern

Das Online-Seminar ist kostenfrei und offen für alle werdenden Eltern, unabhängig von der Kassenzugehörigkeit. Die Teilnehmenden erfahren unter anderem, wann der Mutterschutz beginnt und wie lange er dauert, wann und wo welche Anträge gestellt werden müssen und welche Varianten der Elternzeit und des Elterngeldes es gibt. Die Anmeldung erfolgt online unter www.barmer.de/befamily.

Für alle, die an diesem Termin keine Zeit haben, hat die Barmer eine „Checkliste“ erstellt – einen Schwangerschaftsplaner, in dem viele Informationen und Tipps rund um das Thema Schwangerschaft enthalten sind.

Norderstedt: Für werdende Eltern gibt es auch eine Checkliste

Dort sind die wichtigsten Punkte zusammengefasst, die werdende Eltern vor der Geburt beschäftigen könnten – von Rechtsfragen, über den Ablauf einer Entbindung, bis zu Unterstützungsangeboten bei eventuellen Sorgen.

Die Checkliste kann auf der Webseite der Barmer eingesehen werden, unter www.barmer.de/a005973.