Kaltenkirchen: Stadt feiert Frühlingsfests mit verkaufsoffenem Sonntag

Pflanzenmarkt, Automeile, Trödelmarkt, Kinderprogramm und mehr in der ganzen Stadt. Es gibt auch einen Shuttle-Express.

Kaltenkirchen. Am Sonntag, 26. März, wird in Kaltenkirchen ein Frühlingsfest gefeiert. Zwischen 12 und 17 Uhr haben viele Geschäfte geöffnet, außerdem gibt es ein Programm für Familien auf dem kleinen Markt und dem grünen Markt. Programm gibt es auch im Ohlandpark und am Möbelhaus XXXLutz Dodenhof. Eine Bimmelbahn verkehrt als Shuttle-Express.

Auf dem kleinen Markt können am Sonntag Blumen und andere Pflanzen gekauft werden, für den Garten oder Balkon. Auf dem grünen Markt gibt es ein Rahmenprogramm für die Kinder mit Hüpfburgen, Puppentheater, Karussell, Go-Kart-Parcours und einer Osterbastelstube. An Ständen können die Erwachsenen Wein probieren, außerdem gibt es Kaffee und Kuchen.

Kaltenkirchen: Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag

In das Programm mit eingebunden sind auch die Geschäfte im Ohlandpark im Osten der Stadt und das Möbelhaus XXXLutz Dodenhof im Westen. Im Ohlandpark gibt es zudem einen Trödelmarkt, eine Automeile und ein Kinderprogramm. Im Möbelhaus können die Kinder sich schminken lassen, basteln oder auch dem Puppentheater zusehen.

Diese Veranstaltungsorte und der Marktplatz können auch ganz bequem mit einer Bimmelbahn erreicht werden. Erstmals ist es dem Kaltenkirchener Ring für Handel, Handwerk und Industrie e. V. zusammen mit Sponsoren gelungen, den ganzen Nachmittag über kostenfreie Fahrten mit dieser Bahn anzubieten. Der Fahrplan kann hier auf der Webseite des Veranstalters Jamo Events eingesehen werden.