Konzert „Spirit of Hanse“ mit Semjon Kalinowsky und Martin Hageböke in der Kreuzkirche. Die Details zum Auftritt.

Henstedt-Ulzburg. Sie kamen aus Hamburg und Lübeck, Brügge und Halle, Oslo, Kopenhagen und Lüneburg, und sie waren Musikmeister des Barock und der Romantik, darunter Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann und Dieterich Buxtehude. Ihnen widmen Organist Martin Hageböke und Semjon Kalinowsky an der Viola am Sonntag, 2. April, von 17 Uhr das Konzert „The Spirit of Hanse“ in der Kreuzkirche Henstedt-Ulzburg.

Semjon Kalinowsky aus Lübeck gilt als leidenschaftlicher Vertreter seines Instruments. Für seine Tätigkeit wurde er von Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, mit dem Titel „Verdienter Künstler der Ukraine“ ausgezeichnet.

Henstedt-Ulzburg: „Verdienter Künstler der Ukraine“ spielt Klassiker der Hanse

Semjon Kalinowsky studierte an der Musikhochschule in Lwiw (Lemberg) und war Stipendiat des Polnischen Kulturministeriums an der Musikakademie Danzig.

Kalinowsky spielt eine Viola von Johann Baptist Schweitzer von 1817. An Orgel und Klavier begleitet ihn Kreuzkirchen-Kantor Martin Hageböke. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.