Henstedt-Ulzburg. Im Mai 2018 wurde in der Erlöserkirche Henstedt-Ulzburg zuletzt eine Goldene Konfirmation gefeiert. Der eigentlich geplante Zweijahresrhythmus wurde dann durch die Corona-Pandemie unterbrochen. Am Sonntag, 18. Juni 2023, 11 Uhr, soll es nun wieder einen Festgottesdienst für die Goldenen Konfirmationen geben.

Es sollen in diesem Jahr alle ehemaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden eingeladen werden, die in den Jahren 1969 bis 1973 in der Erlöserkirche konfirmiert wurden. Aktuell wird in den alten, handschriftlich geführten Kirchenbüchern ermittelt, wer überhaupt in diesen Jahren konfirmiert wurde.

Henstedt-Ulzburg: Erlöserkirche sucht Konfirmanden von 1969 bis 1973

Namen und deren Schreibweisen müssen überprüft und Adressen ermittelt werden, was natürlich insbesondere bei den Frauen, die heute überwiegend andere Nachnamen haben dürften, schwierig ist.

Deshalb werden alle ehemaligen Konfirmanden aus den genannten Jahren gebeten, sich im Gemeindebüro Henstedt, Tel.: 04193/2561, zu melden oder eine Nachricht (per Post oder Mail) mit dem aktuellem Namen (ggf. abweichendem Geburtsnamen) und der heutigen Anschrift an das Gemeindebüro zu senden. Adresse: Kisdorfer Straße 12, 24558 Henstedt-Ulzburg. E-Mail:buero@kirche-henstedt.de

Wer sich noch an Personen von früher erinnert, kann sich ebenfalls melden

Wer sich noch an andere Personen aus diesen Konfirmandenjahrgängen erinnert und vielleicht weiß, wie diese inzwischen heißen oder wohin sie umgezogen sind, wird ebenfalls gebeten, sich im Gemeindebüro zu melden.

Bis zum 31. März 2023 sollen diese Informationen gesammelt werden, damit möglichst viele Personen frühzeitig über den Termin informiert werden und es für alle ein aufregendes Wiedersehen geben kann.