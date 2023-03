Lübeck: Musiker aus Kreis Segeberg erfolgreich bei Jugend musiziert

Lübeck/Norderstedt. 114 erste Preise konnten die Jurys beim Landeswettbewerb Jugend musiziert in Lübeck vergeben. 80 Nachwuchstalente dürfen am Bundeswettbewerb teilnehmen. Außerdem wurden insgesamt 81 zweite und 20 dritte Preise verliehen.

Aus dem Kreis Segeberg erhielt das Blechbläser-Ensemble der Altersstufe IV (Jahrgänge 2004 und 2005) für gemischte Instrumente mit Gwendolyn Dungworth aus Kattendorf an der Trompete, Vincent Dettenborn, Trompete, Pauline Horst aus Lentföhrden am Horn, Isabel Dungworth aus Kattendorf an der Posaune und Helena Bach an der Tuba aus Lübeck einen ersten Preis mit 24 von möglichen 25 Punkten und die Teilnahme am Bundeswettbewerb vom 25. Mai bis 2. Juni in Zwickau.

Jugend musiziert: Jugendliche aus Lentföhrden und Kattendorf gewinnen den 1. Preis

In einer anderen Besetzung erspielten sich Emily Horst aus Kattendorf am Euphonium, Isabel Dungworth an der Posaune, Marion Fuß aus Kaltenkirchen an der Posaune und Jele Schneider aus Bad Bramstedt an der Posaune mit 22 Punkten einen zweiten Preis.

Den Sonderpreis der Sparkassenstiftung erhielt Isabel Henn, Jahrgang 2006, aus Aumühle an der Harfe, mit dem Sonderpreis des NDR Schleswig-Holstein wurden Gwendolyn Dungworth, Vincent Dettenborn, Pauline Horst, Isabel Dungworth und Helena Bach in der Kategorie Kammermusik für Blechblasinstrumente, Jahrgang 2002, ausgezeichnet.

Ensemble mit Musikern aus Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg bekommt 2. Preis

Das Posaunen-Ensemble mit Elias Lampe aus Kaltenkirchen, Justus Denker aus Struvenhütten, Ben Glocker aus Henstedt-Ulzburg und Rebekka Lauschbach aus Bad Bramstedt errang einen zweiten Preis mit 21 Punkten.

Im Fach Klavier siegten Lena Sophie Chen aus Norderstedt und Darja Ovcinnikov aus Bornhöved jeweils mit einem ersten Preis bei 23 Punkten.

Kelly He aus Bad Bramstedt und Frederic Wesche aus Bad Segeberg erhielten für ihr Klavierspiel je 21 Punkte und einen zweiten Preis. Den holten sich auch Julian Thomas Cortés von Bichowski und Anton Lefel aus Kaltenkirchen mit jeweils 22 Punkten. Im Fach Gitarre Pop erspielten sich Lotta Koch und Viktoria Knaub aus Kaltenkirchen und Moritz Aguilar Wedig aus Oersdorf jeweils einen dritten Platz.