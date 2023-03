Lebenshilfe Norderstedt: Wie gemütlich - die inklusive Frühstücksrunde im Moorbek-Café

Norderstedt. Die rund 300 Bildungs- und Freizeitangebote aus den Bereichen Kultur, Bildung, Spaß, Natur Erleben sowie Sport und Bewegung der Lebenshilfe Norderstedt e.V. sind bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Beeinträchtigungen beliebt. Wir haben uns einige Aktivitäten rausgesucht, über die wir in lockerer Reihenfolge berichten. Heute wird gebruncht.

Die beiden Marions, Susanne, Rosi, Birklinde und Nathalie besteigen gut gelaunt den VW-Bus der Lebenshilfe. Neben mir am Steuer sitzt ebenfalls munter Ute. Wir zwei sind an diesem Vormittag als betreuende Assistenten im Einsatz. Denn heute bleibt die Küche kalt. Auf geht’s zum gemeinsamen Brunchen ins Moorbek-Café.

Lebenshilfe: Wie gemütlich – die inklusive Frühstücksrunde im Moorbek-Café

Es ist 11 Uhr. Das Café ist gut gefüllt. Einen Achtertisch hat Isabel Fritsche, bei der Lebenshilfe Norderstedt unter anderem zuständig für den Bildungs- und Freizeitbereich, für uns vorausschauend reserviert.

Chefin Nurten Ayan (42) bringt die Frühstückskarten. Susanne strahlt. Schön, mal wieder hier zu sein. Weil’s gemütlich ist und nicht weit entfernt von ihrer Wohnung im Apartmenthaus des Lebenshilfe-Werks an der Falkenbergstraße. Von dort aus mache sie eigentlich alles zu Fuß, sagt Susanne und genießt ihre zwei süß und herzhaft belegten Dinkelbrötchen samt heißer Schokolade mit Sahne.

Norderstedt: Beliebt sind unter anderem Computerkurse

Susanne erzählt vom monatlichen Freizeit-Stammtisch der Inklusionsagentur im Restaurant des Norderstedter Feuerwehrmuseums. Die 58-Jährige ist wie weitere engagierte Menschen mit Beeinträchtigungen fester Bestandteil der Runde. Mit dem Ziel, Menschen mit gemeinsamen Interessen für Freizeit-Unternehmungen zusammenbringen.

Morgen ist es wieder soweit. Susanne animiert Marion, die ebenfalls eines der 24 Apartments in der 2009 eröffneten Wohnanlage bewohnt, doch mal mitzukommen und ihre Vorschläge einzubringen. Derer hat auch Marion viele. Endlich einen Computerkursus an der Volkshochschule zu absolvieren, gehört zum Beispiel dazu.

Brunchen bietet Möglichkeit zum Gedankenaustausch

Der Gedankenaustausch heute Vormittag am Frühstückstisch des Moorbek-Cafés zeigt: Das Interesse an Weiterbildungen und die damit verbundene Lust aufs Lernen sind auch für Menschen mit Beeinträchtigungen groß.

Das Gleiche gilt für die Mitgestaltung des Freizeitkatalogs der Lebenshilfe Norderstedt, der zweimal im Jahr erscheint. Auch daran ist Susanne, so erzählt sie, aktiv beteiligt. In den nächsten Tagen trifft sich das Planungsteam für die nächste Ausgabe, die im Juli herauskommt. Ein Ausflug in den Tierpark Arche Warder und nach Glücksburg an die Flensburger Förde stehen schon auf Susannes Ideenzettel.

„Wer feiert denn hier Geburtstag?“, fragt der freundliche Gast mit dem grauen Bart auf dem Weg nach draußen. „Wir feiern das Leben“, rufen wir. Und das gern mit einem Stück Kuchen! Für Susanne gibt’s abschließend noch einen Windbeutel, und Marion genehmigt sich ein fruchtiges Stück Mango-Joghurttorte.

Gemeinsames Waffelbacken bei der Lebenshilfe Norderstedt

Mittlerweile ist es 13 Uhr. Die Teilnehmer zahlen, und Ute holt schon mal den Wagen. Nach und nach steigen die sechs Damen ein. Die drei Rollatoren sind hinten sicher verstaut. Wir bringen die muntere Truppe nach Hause. Die Verabschiedung ist herzlich. Das gemeinsame Brunchen hat gefallen. Einhellige Meinung: Das machen wir mal wieder.

Für Ute und mich geht’s bereits in der kommenden Woche als Assistenten-Duo weiter. Dann erwartet die Teilnehmer das nächste kulinarische Highlight: gemeinsames Waffelbacken bei der Lebenshilfe Norderstedt am Glashütter Kirchenweg.

Lebenshilfe Norderstedt sucht Assistenten und Assistentinnen

Sie verfügen über Teamgeist, Kreativität und Empathie, Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein? Sind offen gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen und haben Interesse, diese als Assistenten auf Honorarbasis bei den Einzel- bzw. Gruppenangeboten zu begleiten? Dann schicken Sie Ihren Lebenslauf gern an info@lhovn.de www.lhovn.de.