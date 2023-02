Norderstedt. Bei Marion zu Hause kommt alles frisch auf den Tisch. Die Norderstedterin kocht mit wahrer Leidenschaft. Mal allein, mal mit der Betreuerin vom ambulanten Dienst und seit einem Jahr gegen eine kleine Kostenbeteiligung auch mal in größerer Gesellschaft: bei der Lebenshilfe Norderstedt e.V. Auf den Geschmack gebracht hat die 60-Jährige der Angebotskatalog des Vereins mit seinen jährlich rund 300 Freizeitaktivitäten.

So steht der heutige Vormittag ganz im Zeichen der Kulinarik. Isabel Fritsche hat eingekauft: frisches Hack, Paprika, Frühlingszwiebeln und Gabelspaghetti. Die Diplom-Pädagogin, sie leitet seit 2017 unter anderem den Bildungs- und Freizeitbereich der Lebenshilfe Norderstedt, hat damit alles vorbereitet für die „Chefkoch-15-Minuten-Pfanne“.

Lebenshilfe Norderstedt: Zur Hackfleisch-Gemüsepfanne gibt’s Kümmel und Schlagermusik

Die heutige Kochrunde ist klein, aber fein. Marion und Rosi (75) schnippeln im Duett. Bei allen Einzel- beziehungsweise Gruppenangeboten werden die Teilnehmenden von jeweils zwei freiwilligen Assistenten begleitet. Das sind heute Ute (59) und ich. Während ich noch recht neu im 13-köpfigen Team bin, ist die Frau mit dem dunklen Zopf und dem so erfrischenden Lachen seit vier Jahren dabei.

Marion hat die Regie am Herd der geräumigen Lebenshilfe-Küche in Norderstedt übernommen.

Foto: Bianca Bödeker

Mehrmals im Monat begleitet Ute vorwiegend Senioren zu Ausflügen wie ins Hamburger Miniaturwunderland, ins Ellerhooper Arboretum oder in die Kieler Kunsthalle. Immer wieder backt und kocht sie auch mit ihnen am Lebenshilfe-Standort am Glashütter Kirchenweg 3.

Norderstedt: Deutscher Schlager beflügelt die Vorfreude auf den Gaumenschmaus

Das Gemüse ist geschnippelt. Die Pfanne heiß. Das Nudelwasser brodelt. Deutscher Schlager aus dem Handy beflügelt akustisch die Vorfreude auf den Gaumenschmaus. Marion hat die Regie am Herd der geräumigen Lebenshilfe-Küche übernommen. Brät das Hack an, gibt Gemüse und Brühe dazu. Ute holt die Gewürzbox raus. Marion schmeckt ab. Der letzte Pfiff fehlt. Marion hat die Idee: Kreuzkümmel muss her. Ruckzuck ist die Hackfleisch-Gemüsepfanne fertig, die Nudeln sind nach wenigen Minuten al dente.

Lebenshilfe: Gemeinsames Kochen macht Spaß

Rosi und ich genießen den aromatischen Duft, der uns Richtung Esstisch zieht. Und schon kommt Ute mit der Pfanne um die Ecke, Marion folgt mit der Pasta. Und nun wird gemeinsam geschlemmt. Mehr oder weniger schweigend – ein gutes Zeichen, dass es schmeckt. Wir sind uns einig: Gemeinsames Kochen macht Spaß. Das machen wir mal wieder! Zum Abschluss noch einen Kaffee, und dann heißt es: Küche aufräumen und für zu Hause einpacken, was noch übrig ist.

Mittlerweile ist es 13 Uhr. So wie Ute und ich Marion und Rosi am Vormittag mit dem Lebenshilfe-Bus von zu Hause abgeholt haben, bringen wir die beiden auch wieder dorthin zurück. Zunächst Rosi in ihre Wohnung des Lebenshilfe-Werks. Dort angekommen begleite ich sie, die zur mobilen Unterstützung einen Rollator nutzt, bis in ihre Wohnung. Nach zehn Minuten Weiterfahrt verabschieden wir auch Marion.

Norderstedt: Gesucht werden noch Assistentinnen und Assistenten

„Der heutige Vormittag hat mir wieder viel gegeben“, sagt Ute auf der Rückfahrt zum Glashütter Kirchenweg 3. „Die Menschen sind sehr dankbar, und das tut mir selber gut.“ Ihre Tochter habe sie, eine ehemalige Bankerin, die 30 Jahre Hausfrau war, animiert, sich um eine Assistentenstelle zu bewerben. Ute hat’s ausprobiert. Mit Offenheit und ohne Berührungsangst. Und ist dabei geblieben.

Sicher lenkt sie den Bus Richtung Parkplatz. Ute und ich verabschieden uns. Der Einsatz hat uns beiden viel Freude gemacht. Nicht nur das: Er hat uns, so stellen wir übereinstimmend fest, auch in unserem Alltag entschleunigt.

Assistenten/Assistentinnen gesucht: Sie verfügen über Teamgeist, Kreativität und Empathie, Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein? Sind offen gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen und haben Interesse, diese als Assistenten auf Honorarbasis bei den Einzel- beziehungsweise Gruppenangeboten zu begleiten? Dann schicken Sie Ihren Lebenslauf gern an info@lhovn.de. Mehr Infos unter www.lhovn.de