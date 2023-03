Norderstedt. Schneeglöckchen, Winterlinge, Krokusse, Narzissen oder Tulpen – die Frühblüher sind da! Holen Sie sich schon jetzt, vor Saisonbeginn, die farbenfrohen Frühlingskleckse ins Haus. Welche Pflanzen sich dafür eignen und wie Sie lange daran Freude haben, verrät Floristin Anni Joseph, seit Januar 2022 Chefin des Norderstedter Wohngartens, dem ehemaligen Pflanzencenter Meyer’s Mühle.

Hamburger Abendblatt: Anni Joseph, was sind Frühblüher? Und warum blühen diese zum Teil schon, wenn noch Schnee liegt?

Anni Joseph: Frühblüher sind die ersten Pflanzen, die uns zwischen Januar und April mit ihrer bunten Blütenpracht erfreuen. Das Schneeglöckchen hat die besondere Eigenschaft, seine Energie in der Zwiebel zu speichern. Sie kann selbst Wärme erzeugen und den Schnee zum Schmelzen bringen.

Garten im Frühling: Von Narzisse bis Blaustern – die Trends für die Gartensaison

Die einen haben die Zwiebeln bereits im Herbst in ihren Garten gepflanzt. Andere kaufen sie vorgezogen im Topf und holen sich jetzt so die ersten Frühlingsboten ins Haus. Welche Frühblüher sind im Trend?

Die Narzisse ist immer ein Highlight. Die Schachbrettblume, ob weiß-, rosa- oder purpurfarben, wird ebenfalls gern genommen. Oder die Scilla, auch Blaustern genannt. Sie ist sehr hübsch mit ihren kleinen blauen Blüten.

Worauf ist beim Kauf von Frühblüher-Zwiebeln zu achten?

Es empfiehlt sich, diese nicht blühend zu kaufen, ihre Knospen sollten jedoch schon erkennbar sein. Damit sie nicht zu schnell wachsen und verblühen, ist es wichtig, die Pflanzen gern hell, aber nicht an zu warmen Standorten zu platzieren. Und bitte wenig gießen. Frühblüher sind zäh, haben in der Zwiebel viel Wasser gespeichert. Daraus ziehen sie beim Aufblühen ihre Energie.

Welche Gefäße eignen sich, um Frühblüher zu Hause dekorativ zu platzieren?

Das kann jeder nach seinem Geschmack machen. Tontopf, Tasse oder Korb – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Mit ein bisschen Moos abdecken, ein paar Federn oder Schleifen dazu – das sieht immer hübsch aus. Wichtig ist, eine kleine Drainageschicht aus Blähton auf den Boden zu setzen, um die Pflanze vor Staunässe und Verfaulen zu schützen.

Garten im Frühling: Den Dünger nicht vergessen!

Welche Frühblüher lassen sich geschickt kombinieren?

Viele Kunden mögen es gerne bunt. Sehr dekorativ ist es, beispielsweise Primeln, Narzissen und Hornveilchen zu kombinieren und mit etwas Efeu zu schmücken. Ich persönlich mag es ganz klassisch weiß und kombiniere gern Stielprimel und Tausendschön. Weiß sieht immer edel aus und wirkt auf mich beruhigend.

Ist die Zwiebel verblüht – wie schafft sie es dann in den Garten?

Sind die Frühblüher im Topf vollständig abgeblüht, kann die Zwiebel nach der Blüte für das kommende Frühjahr in den Garten gesetzt werden. Dabei gilt: Damit die Pflanze kräftig bleibt, die Zwiebel doppelt so tief einpflanzen wie sie hoch ist. Und gern eine Handvoll Dünger zugeben!

Was gilt es bei Kauf und Pflege von Schnittblumen zu beachten?

Schnittblumen sind frisch, wenn sie noch knospig sind. Tulpen knacken oder quietschen meist so ein bisschen, wenn man sie aneinander reibt. Narzissen müssen ganz geschlossen sein. Auch Schnittblumen sollte man hell stellen, damit sie schön aufgehen. Bevor sie in die Vase kommen, mit einem scharfen Messer gerade anschneiden. So ziehen sie nicht so viel Wasser und wachsen langsamer. Den Blumen gern alle zwei Tage frisches Wasser geben.

Garten im Frühling: Auch Schnittblumen hell stellen, damit sie schön aufgehen

Abschlussfrage: Warum fühlen Sie sich persönlich den Pflanzen so verbunden?

Meinem Team und mir geht gerade jetzt zum Frühjahr das Herz auf, wenn die neue Ware kommt, das Gewächshaus voller Blüten ist, und es überall auffällig herrlich duftet. Es stimmt uns einfach fröhlich. Und das ist jedes Jahr immer wieder so.