Quickborn: Wie Vorlesehund Jimmy Kindern hilft, extreme Ängste zu überwinden

Quickborn. Jimmy mag alle Bücher – Romane, Krimis, Gedichtbände, sogar Reiseführer. Als Vorlesehund ist der Husky-Mix mit dem flauschigen Fell ein echter Profi in Sachen Literatur, denn jeden Freitag lauscht er mit gespitzten Ohren in der Stadtbücherei Quickborn, was ihm Kinder von der zweiten bis zur sechsten Klassenstufe vorlesen.

Der Gedanke dahinter ist, Mädchen und Jungen Hemmungen zu nehmen, wenn sie Schwierigkeiten beim Lesen oder beim Vortragen von Referaten haben. Während andere Kinder oder Erwachsene solche Schwächen korrigieren und kritisieren oder sich darüber sogar lustig machen, hört Jimmy einfach nur entspannt zu.

Quickborn: Wie Vorlesehund Jimmy Kindern hilft, Ängste zu überwinden

Ein Katzenbuch – euer Ernst?, scheint der vierjährige Jimmy zu fragen. Aber ganz professionell würde er auch dieser Lektüre lauschen.

„Ihm ist es egal, ob Wörter falsch betont werden oder sich der Lesende verhaspelt. Ganz wichtig: Jimmy bewertet nicht. Stattdessen gibt er dem Kind Sicherheit, reduziert Ängste und Stress. Da hilft auch mal eine Kuscheleinheit zwischendurch, dann geht es meistens schon viel besser. Je öfter das Team zusammen übt, desto mehr gewinnt das Kind an Vertrauen, Selbstbewusstsein und Leselust, deshalb empfiehlt es sich, über mehrere Wochen zu kommen und einen der kostenlosen Termine zu vereinbaren“, erklärt Inga Steinkopf.

Die Quickbornerin weiß, wovon sie spricht. Sie hat mit dem viereinhalbjährigen Rüden eine Ausbildung zum Therapiebegleithund absolviert und bereits viele positive Erfahrungen in der Interaktion von Zwei- und Vierbeinern gemacht. So war der Husky-Mix bis Ende des vergangenen Jahres ein regelmäßiger und beliebter Gast in der Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Mühlenberg und hat den Kindern vor allem Wissen über und im Umgang mit Hunden vermittelt.

Vorlesehund Jimmy ist kinderlieb, schmust gerne und liebt Käsewürfel

„Als ich vor einiger Zeit etwas über sogenannte Vorlesehunde las, wusste ich sofort, dass das etwas für Jimmy ist, denn er ist sehr kinderlieb, schmust gerne und ist eher ein ruhiger Typ, der es liebt auf Kissen zu liegen“, sagt Inga Steinkopf, die sich seit langem ehrenamtlich engagiert. Mit Jimmys Vorgänger Leo, einem Golden Retriever, besuchte sie viele Jahre ein Seniorenheim in Quickborn und zauberte Bewohnerinnen und Bewohnern sowie dem Pflegepersonal ein Lächeln ins Gesicht, frischte schöne Erinnerungen auf und brachte neuen Lebensmut.

War Leo auf Senioren spezialisiert, gilt Jimmys Mission dem zweibeinigen Nachwuchs, auch wenn sein Leben anfangs gar nicht danach aussah. „Mit knapp einem Jahr wurde er an der A 7 angebunden ausgesetzt und kam ins Tierheim Bad Segeberg. Dort haben mein Mann und ich uns sofort in ihn verguckt und später sein Talent als Therapiebegleithund entdeckt und gefördert. Ich bin schon ein bisschen stolz auf das, was wir auf unserem gemeinsamen Weg bereits erreicht haben“, sagt Inga Steinkopf.

Jimmy ist der einzige Hund, der regelmäßig in die Quickborner Bücherei darf

Wenn es an das Vorlesen geht, macht Jimmy spitze Ohren.

Mit der Idee des Vorlesehundes rannte sie offene Türen in der Stadtbücherei Quickborn ein. „Obwohl Tiere normalerweise nicht mit hineindürfen, machen wir für Jimmy selbstverständlich eine Ausnahme, denn wir sind von dem Konzept überzeugt“, versichert Kerstin Kranz mit einem Augenzwinkern.

„Wir freuen uns immer, neue, interessante Anregungen für unsere Besucherinnen und Besucher aufzunehmen. Zumal sich die Büchereien über das Medienangebot hinaus immer mehr zu Orten der Begegnung, des Lernens und der Inspiration entwickeln“, sagt die stellvertretende Bücherei-Leiterin.

Quickborn: Kostenlose Termine können mit der Stadtbücherei vereinbart werden

Die kostenlosen Einzeltermine finden in einem separaten Raum statt; außer Jimmy und Inga Steinkopf hören keine fremden Ohren zu. Bis zu vier Kinder erhalten nacheinander jeweils etwa 20 Minuten Zeit mit dem Hund. Bevor es ans Lesen oder Referate vortragen geht, gilt es das Tier kennenzulernen und eine Beziehung aufzubauen – dafür dürfen Jimmys heißgeliebte Käsewürfel auf keinen Fall fehlen.

„Ein kleiner Snack zwischendurch erhöht seine Aufmerksamkeit ungemein“, verrät die Hundebesitzerin und lacht herzlich. „Tiere sind Türöffner zur Seele und können viel Positives auslösen, was wir Menschen nicht schaffen.“

Kostenlose Termine kann man mit der Stadtbücherei Quickborn, Bahnhofstraße 100, unter 04106/61 14 70 oder buecherei@quickborn.de vereinbaren.