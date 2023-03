Theaterclub Kattendorf feiert nach zwei Jahre Pause am 17. März wieder eine Premiere: Darum geht es in dem Stück „Uttrecken“.

Kattendorf. Nach zwei Jahren Zwangspause stellt der Theaterclub Kattendorf sein neues plattdeutsches Stück mit dem Titel „Uttrecken“ vor. Autor und Regisseur ist Horst van Delmen, ins Niederdeutsche übersetzt wurde es von Thomas Denker.

Schauplatz ist eine urige Kneipe namens „Zum wilden Kehrer“, die von dem Geschwisterpaar Kramp, gespielt von Ina Gerigk und Dietmar Ritter, betrieben wird. Diese Institution ist in Gefahr, denn der gerade verstorbene Eigentümer hinterlässt keine leibliche Erben, und so soll die Gaststätte an eine Rechtsanwaltskanzlei fallen.

Kreis Segeberg: Institution in Gefahr – kleine Kneipe soll Cocktailbar werden

Rechtsanwältin Inga Prüß (Heike Widmayer) plant, die beiden vor die Tür zu setzen und aus der kleinen Kneipe eine exklusive Cocktailbar zu machen. Gentrifizierung droht. Doch Wirtsleute und Stammgäste wollen sich das nicht gefallen lassen. Gemeinsam entwerfen sie einen Schlachtplan, um das Unglück abzuwenden.

Da reist die Postbotin Gesche Kruse (Emilie Hübner) eigens nach Dänemark, um als „Miss Marple“ nach etwaigen Erben zu suchen. Zudem findet ein Karaoke-Abend statt! Wirt Johnny Kramp ist ein Fan der Fünfziger-Jahre-Musik.

Premiere: Kattendorfer können schauspielern und singen

Dietmar Ritter als Kramp und der ansonsten schweigende Stammgast Carsten Feldmann, dargestellt von Autor Horst van Delmen, zeigen, dass sie nicht nur schauspielern, sondern auch singen können. Nina Gerigk als Studentin Tatjana Lüpkes und Stephan Ledderer als Bernhard Brinkmann, Vertreter von Senat und Bürgerschaft, ergänzen das Ensemble.

Ebenso dabei ist Michael Maaß als geheimnisvoller Ido Lon. Was es mit ihm und der Rattenfalle, die Gesche Kruse mitbringt, auf sich hat und ob die Kramps tatsächlich uttrecken, also ausziehen müssen, das erfährt das Publikum frühestens am Premierenabend am Freitag, 17. März, ab 19.30 Uhr im Theater in Kattendorf.

Kreis Segeberg: Premiere von „Uttrecken“ ist am 17. März

Vorstellungen: freitags um 19.30 Uhr am 17., 24. und 31. März sowie am 28. April und 5. Mai; sonnabends um 16 Uhr am 18. März, 1. und 29. April sowie sonnabends um 19.30 Uhr am 25. März und am 6. Mai. Vorverkauf unter kartenverkauf@Theaterclub-kattendorf.de.