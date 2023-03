Polizei: Glätte - Auto überschlägt sich auf der A7 bei Bad Bramstedt

Schnee und Eis sorgen nachts und in den Morgenstunden für Unfälle auf der A7 und auch auf den Bundesstraßen 205 und 215.

Bad Bramstedt. Schneefall und Glätte haben in der Nacht zu Mittwoch und am frühen Mittwochmorgen auf der A7 bei Bad Bramstedt und auch auf den Bundesstraßen 205 und 215 bei Neumünster für Glätteunfälle gesorgt. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Zwei Glätteunfälle passierten auf der A7 zwischen Großenaspe und Bad Bramstedt. Gegen 02.20 Uhr kam ein PKW aufgrund der Glätte in Fahrtrichtung Hamburg ins Rutschen und überschlug sich dann mehrfach im Graben neben der Fahrbahn. Hierbei wurde die Beifahrerin in dem PKW leicht verletzt und kam ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster. Der Fahrer blieb unverletzt.

Polizei Schleswig-Holstein: Glätte – Auto überschlägt sich auf der A7 bei Bad Bramstedt

Gegen 5 Uhr kam auf der Gegenfahrbahn, also Fahrtrichtung Flensburg, ein PKW aufgrund der Glätte ins Rutschen und fuhr gegen die Leitplanke. Bei diesem Unfall wurden sowohl der Fahrer wie auch der Beifahrer schwer verletzt, beide kamen in umliegende Krankenhäuser, Lebensgefahr bestand nicht.

Mehrere Verkehrsunfälle gab es auf der A 215 bei Neumünster. Gegen 7 Uhr wollte ein LKW an der Abfahrt Blumenthal, Fahrtrichtung Hamburg, abfahren und blieb im Kurvenbereich der Abfahrt stehen, da es zu glatt war. Der LKW stellte sich quer, dadurch war die Abfahrt Blumenthal gesperrt.

Ein Auto fuhr bei Neumünster gegen eine Leitplanke

Zeitgleich kam auf der Gegenfahrbahn der A 215, Fahrtrichtung Kiel, Höhe Blumenthal, ein PKW ins Rutschen, geriet gegen die Leitplanke und blieb ebenfalls im Abfahrtsbereich der Abfahrt Blumenthal stehen. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.

Ebenfalls auf der A 215 kam ein PKW ein Stück hinter der Abfahrt Blumenthal, Fahrtrichtung Hamburg, ins Rutschen und geriet ebenfalls gegen die Leitplanke. Der Fahrer konnte anschließend noch auf den Standstreifen fahren. Auch der Fahrer dieses PKW wurde nicht verletzt.

Sieben Fahrzeuge fahren auf der B 205 ineinander – Straße wurde gesperrt

Gegen 07.30 Uhr kam es dann aufgrund der Glätte auf der B 205, Höhe Abfahrt Altonaer Straße in Neumünster, zu einem Auffahrunfall. Insgesamt fuhren sieben Fahrzeuge ineinander, hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Die B 205 Höhe Altonaer Straße wurde in beide Richtungen voll gesperrt.