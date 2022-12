Norderstedt: Was tun zwischen Weihnachten und Silvester? Unsere Tipps

Wildpark, Bowling, Klettern, Therme: Was hat in der Region geöffnet? Unsere Vorschläge für Ausflüge nach dem Fest.

Norderstedt. Eigentlich ist sie ja schön, diese Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Das Jahr geht zu Ende, es ist nicht allzu viel los, mit Glück hat man noch ein paar freie Tage. Die Kinder haben Schulferien, man kann Zeit mit der Familie verbringen. Nur, wie? Zu Hause rumhocken ist keine Option, einige bewährte Ausflugsziele (darunter das Feuermuseum und die Kartbahn Mega-Kart in Norderstedt sowie die Fledermaus-Erlebniswelt Noctalis in Bad Segeberg) haben bis Januar geschlossen. Es gibt aber gute Alternativen für alle Wetterlagen – hier kommen unsere Ideen für Norderstedt und Umgebung.

Wildpark Eekholt: Familienprogramm mit Bewegung an der frischen Luft

Wildkatzen und noch viel mehr Tiere gibt’s im Wildpark Eekholt.

Foto: Wildpark Eekholt

Ein prima Ausflugsziel für die ganze Familie, für überhaupt jeden, ist der Wildpark Eekholt. Zwar gibt es nach dem 24. Dezember keine besonderen Veranstaltungen mehr, aber macht nichts – der Park bietet auch so genug und hat jeden Tag geöffnet. Wer sich alles auf dem weitläufigen Gelände ansieht, hat sich außerdem gleich ein bisschen an der frischen Luft bewegt, das ist ja wichtig nach den Feiertagen. Im Restaurant „Kiek Ut Stuben“ kann man gut einkehren, allerdings hat es nur Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Und man sollte vorher reservieren (Tel. 04327/25 39 890).

Wildpark Eekholt, Stellbrooker Weg, Heidmühlen. Öffnungszeiten: Tgl. 10 bis 16 Uhr, am 31.12. Einlass nur bis 13 Uhr. Eintritt: Ew. 11,50, Kinder 10 Euro (unter 4 frei), Familienkarte 38,50 Euro. Weitere Informationen auf der Webseite des Parks.

Urban Apes Norderstedt: Warum nicht mal Klettern gehen?

Die Boulderhalle von Urban Apes wurde in einem ehemaligen Fabrikgebäude eingerichtet.

Foto: Thorsten Ahlf

In einer ehemaligen Fabrikhalle im Gewerbegebiet am Gutenbergring in Norderstedt hat der Anbieter Urban Apes eine „Boulderhalle“ errichtet. Bouldern, das ist: Klettern ohne Kletterseil, aber man fällt weich. Ist gut für den Körper, soll sogar bei Depressionen helfen, schreibt der Anbieter auf seiner Webseite. Wie dem auch sei: Eine ganz interessante Abwechslung ist es auf jeden Fall. Voranmeldung ist nicht nötig, Vorerfahrung auch nicht. Kinder ab 4 Jahren dürfen mit in die Halle, müssen aber natürlich beaufsichtigt werden. Wer danach etwas essen möchte, kann z.B. zur „Zwutschkerl Alm“ gehen, die ist nur 500 Meter entfernt und bietet ein bisschen Alpen-Atmosphäre.

Urban Apes, Gutenbergring 14, Norderstedt. Öffnungszeiten: 25. u. 26.12. 10 bis 22 Uhr, 27.-29.12. 15 bis 23 Uhr, 30.12. 10 bis 22 Uhr, 31.12. 10 bis 16 Uhr. Eintritt (Tageskarte): Ew. 15,90, Kinder 10,90, Familienkarte 29,90 Euro. Bargeld wird nicht akzeptiert. Weitere Informationen auf der Webseite.

Holstentherme: Sauna für die Eltern, Riesenrutschen für die Kinder

Die Paradiesinsel der Holstentherme Kaltenkirchen.

Foto: Holstentherme

Einmal richtig entspannen an einem Regentag zwischen Weihnachten und Silvester? Das geht in der Holstentherme Kaltenkirchen, die mit ihrer großen Saunalandschaft punktet. Oma und Opa haben keine Zeit, auf die Kinder aufzupassen? Auch kein Problem, man kann den Nachwuchs mitnehmen. Für Kinder gibt es unter anderem die Kinder-Karibik, außerdem sind da natürlich die Riesenrutschen. Ungewöhnlich für ein Erlebnisbad ist die kulinarische Auswahl, unter anderem kann man in der Saunawelt indisch essen. Ach ja: Ein Fitnessstudio gibt es auch.

Holstentherme, Norderstraße 8, Kaltenkirchen. Öffnungszeiten: 25.12. 12-22 Uhr, 26.-30.12. 10-22 Uhr, 31.12. geschlossen. Eintritt Erlebnisbad: Ew. 18,20 Euro (Tageskarte), mit Saunawelt 26,50. Kinder (5-16): 9,20 Euro (Tageskarte), Kinder unter 5 zahlen 2,50 Euro Eintritt. Zusätzlich wird ein „Energie-Soli“ erhoben (Kinder 50 Cent, Ew. 1 Euro) Mehr Infos auf der Webseite.

ErlebnisWald Trappenkamp: Gut geeignet für Ausflüge mit Hund – und ohne auch

Damwild gibt es im ErlebnisWald Trappenkamp.

Foto: Jörg Riefenstahl

Die Natur greifbar und erlebbar machen: Das möchte der ErlebnisWald Trappenkamp, den die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten betreiben. Ein schönes Ausflugsziel auch im Dezember. Zu den Besonderheiten des Parks gehören begehbare Wildgehege sowie ein Bereich, in dem Hunde frei laufen dürfen. Besonders Hartgesottene können ein Naturerlebnis der ganz besonderen Art gleich neben dem ErlebnisWald realisieren. Dort ist nämlich – unabhängig von der Jahreszeit - das Wildcampen erlaubt, auf dem „Schlafplatz Wildes SH“.

ErlebnisWald Trappenkamp, Tannenhof, Daldorf. Öffnungszeiten: täglich 10 bis 16 Uhr. Wer auf dem Gelände ist, darf bis 19 Uhr bleiben. Eintritt: Ew. 8 Euro, Kinder 5 Euro. Weitere Infos auf der Webseite vom ErlebnisWald.

Bowlen oder Kegeln: Spaß für die Familie mit etwas Bewegung dazu

Macht auch Kindern Spaß: Bowling (Symbolbild).

Foto: agrobacter / Getty Images

Kegeln oder Bowling, das kann ein großer Spaß für die ganze Familie sein. Und bewegen tut man sich auch. Ein bisschen zumindest. In Norderstedt gibt es mit Pins-Bowling und dem Bowling-Center Norderstedt zwei Adressen für derartige Ausflüge – und beide haben zwischen Weihnachten und Silvester geöffnet. Beide Orte bieten sowohl Kegeln als auch Bowling an. Außerdem gibt es vor Ort Gastronomie. Die Bar von Pins-Bowling erinnert an ein US-amerikanisches Diner, beim Bowlingcenter Norderstedt kommt das Essen direkt aus dem darüber liegenden Restaurant „Flame“.

Pins-Bowling, Glashütter Damm 163, Norderstedt. Öffnungszeiten: 27., 28. und 29.12. 16 bis 23 Uhr, 30.12. 16 bis 1 Uhr, 31.12. 14 bis 20 Uhr. Öffnungszeiten gelten nur bei Reservierungen, diese sind unter Tel. 040/524/ 01 97 möglich. Preise: 21 Euro pro Bahn und Stunde, ab 18 Uhr 24 Euro.

Bowling-Center Norderstedt, Ulzburger Str. 310. Öffnungszeiten: 25.12. 12 bis 22 Uhr, 26.12. 14 bis 22 Uhr, 31.12. 14 bis 20 Uhr, 27.-29.12. 16 bis 23 Uhr, 30.12. 16 bis 2 Uhr. Preise pro Bahn und Stunde: Mo bis Do 20 Euro, ab 18 Uhr 24 Euro. Fr und Sa 24 Euro, ab 18 Uhr 29 Euro. Telefon: 040/522 20 53 / 54.

Arriba Norderstedt: Saunadorf, Wellenbad und Kleinkindbereich

Das Arriba-Bad in Norderstedt.

Foto: stadtwerke norderstedt / Arriba

Zum Jahresausklang noch mal Baden gehen – oder auch in der Sauna rumliegen –, das geht natürlich auch sehr gut im Arriba in Norderstedt. Für Kinder gibt es einen Kleinkindbereich und diverse Rutschen, interessant für alle Altersstufen ist das Wellenbad. Das Saunadorf bietet auch nach der – der Gasknappheit geschuldeten – Schließung der Blockhaussauna noch einige Highlights, wie etwa die Aroma- und die Panoramasauna. In der Gletscherhöhle kann man sich nach dem Saunagang abkühlen und dabei schon mal auf die nächste Kältewelle einstimmen.

Arriba Erlebnisbad, Am Hallenbad 14, Norderstedt. Öffnungszeiten: Am 25. und 31.12. geschlossen, 26.-30.12. geöffnet. Schwimmbad Di bis Do 6.30 bis 22 Uhr, Fr bis 23 Uhr. Saunadorf: Di bis Fr 11 bis 22 Uhr. Eintritt: Tageskarte Schwimmbad Ew. 11 Euro, Kinder 6,50. Saunadorf inkl. Schwimmbadnutzung: Tageskarte Ew. 21 Euro, Kinder 16,50.

Stadtpark Norderstedt: Man kann auch einfach Boule spielen. Oder zum Lauftreff gehen

Gut für die Gesundheit: Laufen im Stadtpark mit der Gruppe Lauftreff.

Foto: Frank Barnekow

Tolle Freiluft-Aktivitäten bietet übrigens auch der Norderstedter Stadtpark. Der Vorteil: sie sind völlig kostenlos. Eine schöne Gelegenheit, die Weihnachts-Pfunde wieder loszuwerden, bietet der Lauftreff im Stadtpark, der auch für Anfänger offen ist. Aber man kann natürlich auch einfach Boule spielen. Vielleicht bekommt man so ja den Ehepartner von der Couch runter. Und wer allein ist, kann hier ein wenig Anschluss finden. Wenn man schon da ist, kann man im Stadtpark übrigens noch viele andere schöne Dinge entdecken. Den Bauernhof zum Beispiel, oder den biblischen Garten „Bustan“. Eine Übersicht über alle Attraktionen gibt es auf der Webseite des Parks.

Stadtpark Norderstedt, Am Kulturwerk 1, Norderstedt. Boule wird an der Seepromenade gespielt, Termine: 25. und 26.12. 14 bis 16 Uhr, 27.12. 10 bis 12 Uhr. Die Lauftreff-Gruppe trifft sich immer am SPOTZ Seeterassen. Termin: 27.12., 18 Uhr. Wer vorbeischauen möchte, meldet sich bei Petra Timmermann unter Tel. 0171/817 10 22 oder per Mail an petra.timmermann@wtnet.de.