Unternehmen errichtet zweiten Standort für ein vollautomatisches Palettenlager. Was der Bürgermeister dazu sagt.

Kaltenkirchen Popp Feinkost: Neues Logistikzentrum für Salat und Co.

Kaltenkirchen. In Kaltenkirchen haben die Bauarbeiten für das neue Logistikzentrum der Firma Popp Feinkost begonnen. Mit einem gemeinsamen symbolischen Spatenstich von Vertretern des Unternehmens und der Stadt an der Nikolaus-Otto-Straße startete das Projekt.

Auf der etwa 3,5 Hektar großen Gewerbefläche wird ein Gebäude mit den Maßen 77 mal 56 Meter errichtet. Dort entstehen zehn Rampen für Lastwagen, 6000 Palettenplätze für Fertigware und Kommissionierflächen für mehr als 500 Artikel. Das Palettenlager wird vollautomatisch betrieben.

Popp Feinkost will in Kaltenkirchen Arbeitsabläufe automatisieren

„Die Erweiterung der Firma Popp Feinkost ist für unsere Stadt Kaltenkirchen und die Region ein zusätzlicher Gewinn an Wirtschaftskraft und Arbeitsplätzen“, sagte Bürgermeister Hanno Krause beim Spatenstich.

Prokurist Ludger Seggering erklärte: „Mit dem Bau des Logistikzentrums stärken wir unseren Produktionsstandort.“ Popp Feinkost werde Arbeitsabläufe neu strukturieren und automatisieren. Außerdem solle die Produktpalette erweitert werden. Dafür benötige das Unternehmen Platz in der Produktion und in der Logistik.

Kaltenkirchen: Neues Gebäude für Popp Feinkost

Das neue Gebäude entsteht in mehreren 100 Metern Entfernung vom bestehenden Standort an der Carl-Benz-Straße, in der noch die Logistik untergebracht ist und nach Fertigstellung des Neubaus ausgelagert wird. „Durch die Auslagerung der Logistik erlangen wir weitere 4000 Quadratmeter Produktionsfläche“, sagte Seggering. Das neue Gebäude werde mit Solarenergie und Kältespeicher ausgestattet.

Die Fertigstellung des Gebäudes und der Technik ist für den 22. Dezember 2023 und die Inbetriebnahme für den 1. April 2024 vorgesehen.