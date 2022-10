Polizei Schleswig-Holstein Unbekannter greift 13-Jährige in Kaltenkirchen an

Kaltenkirchen. Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag in Kaltenkirchen ein 13-jähriges Mädchen angegriffen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittler gegen von einem sexuell motivierten Übergriff aus.

Tatort war der Sandweg hinter dem Lovis-Corinth-Weg, auf dem das Kind gegen 16.40 Uhr in Richtung Alvesloher Straße allein unterwegs war. Dort kam der Unbekannte aus einem Gebüsch hervor und sprach die 13-Jährige an.

Polizei: Das Mädchen konnte sich wehren und davonlaufen

„Der Mann soll die Schülerin gepackt und an ihr gezerrt haben“, sagte ein Polizeisprecher. „Aufgrund der Gegenwehr des Mädchens ließ sie der Unbekannte schließlich los, sodass die 13-Jährige in Richtung Alvesloher Straße davonlaufen konnte.“

Der Unbekannte soll in Richtung Barmstedter Straße gelaufen sein. Die Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Spaziergänger oder Anwohner, die sich am Sonntagnachmittag im Bereich aufgehalten haben und Hinweise geben können.

Der Mann war etwa 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur. Er trug schwarze Sneakers, eine schwarze Cargo- oder Arbeitshose und einen schwarzen Kapuzenpullover, der im Schulterbereich ein etwa zehn Zentimeter großes weißes Totenkopfsymbol gehabt haben soll.

Zudem war der Unbekannte vermutlich mit einer Sturmhaube maskiert. Die Ermittler der Bad Segeberger Kriminalpolizei bitten unter 04551/8840 um Hinweise.