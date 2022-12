Auch in Garstedt wurde bereits Schnee gesehen. Liegen blieb er erstmal nicht.

Norderstedt. Da gibt es nichts zu beschönigen: Das Wetter in Norderstedt ist in den kommenden Tagen wenig einladend. Wer kann, bleibt lieber zu Hause und macht einen Spielenachmittag oder schaut sich alte Folgen seiner Lieblingsserie an. Oder man kocht testweise schon mal ein Weihnachtsmenü, zum Beispiel italienisch oder vegan. Oder recht aufwendig, dafür später umso beeindruckender für die Verwandtschaft.

Wer nun trotzdem draußen unterwegs sein muss, zum Beispiel mit dem Auto, sollte ein bisschen aufpassen. Dazu Tobias Schaaf, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg: „In der Nacht zu Sonnabend ist mit Schneeschauern zu rechnen, weniger in Hamburg, aber im Kreis Segeberg.“ Deshalb könne es glatt sein auf den Straßen – zwar nicht durch Eis, aber durch „Schneeglätte“. Es gibt auch Nachtfrost, die Temperaturen sinken auf minus 2 Grad.

Wetter Norderstedt: Graues, nasskaltes Wochenende mit „Schneeschauern“

Die Schneeglätte-Gefahr herrscht bis Sonnabendmorgen, bis es gegen 9 Uhr zu tauen beginnt. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf 1 Grad, es bleibt sehr bedeckt.

In der Nacht zu Sonntag bleibt es trocken, Glätte könne es allenfalls durch „gefrierende Restnässe“ geben, sagt Tobias Schaaf. Am Sonntag bleibe es bedeckt und „meist trocken“, bei Temperaturen von 2 bis 3 Grad.

Norderstedt: Kein Schnee zum Wochenanfang, Sonne auch nicht

Zum Wochenanfang sagt Tobias Schaaf: „Nach richtigen Schneefall sieht es nicht aus. Es bleibt nasskalt und bedeckt.“ Immerhin friert es erst einmal nicht mehr nachts, und die Temperaturen steigen wieder etwas – auf 4 bis 5 Grad. Aber: „Die Sonne zeigt sich wohl erstmal nicht.“

