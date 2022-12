Kreis Segeberg. Die AKN meldet am dritten Tag in Folge Zugausfälle. Auch am heutigen Freitag hat das Unternehmen in seinem Netz diverse Fahrten gestrichen, weil sich erneut Lokführer krank gemeldet haben.

Betroffen waren am frühen Morgen Pendler und Schüler auf allen Linien, im Feierabendverkehr kommt es zu Behinderungen auf der A2 zwischen Norderstedt-Mitte und Ulzburg-Süd sowie auf der A3 zwischen Ulzburg-Süd, Alveslohe und Elmshorn.

AKN: Krankheitswelle und Zugausfälle – Auf AKN-Linien wird es eng

Bereits am Mittwoch und Donnerstag konnten viele Züge nicht fahren, weil das Personal fehlte. Mit diesem Problem haben auch andere Eisenbahn- und Busunternehmen zu kämpfen. Durch die Ausfälle ist der normale Taktverkehr nicht mehr möglich. Fahrgäste müssen auf den nächsten Zug warten. Ersatzbusse stehen nicht zur Verfügung.

Die AKN äußerte auf ihrer Webseite erneut ihr Bedauern über die Situation und rät ihren Kunden, sich rechtzeitig über den geänderten Fahrplan zu informieren. Diese Züge fallen im Laufe des Tages aus:

AKN: Linie A2 in Richtung Norderstedt-Mitte

13.13 Uhr Ulzburg Süd - Norderstedt Mitte

13.53 Uhr Ulzburg Süd - Norderstedt Mitte

14.33 Uhr Ulzburg Süd - Norderstedt Mitte

15.13 Uhr Ulzburg Süd - Norderstedt Mitte

15.53 Uhr Ulzburg Süd Norderstedt Mitte

16.33 Uhr Ulzburg Süd Norderstedt Mitte

17.12 Uhr Kaltenkirchen Norderstedt Mitte (17.23 Ulzburg-Süd)

AKN: Linie A2 in Richtung Ulzburg-Süd

13.38 Uhr Norderstedt Mitte - Ulzburg Süd

14.18 Uhr Norderstedt Mitte - Ulzburg Süd

14.58 Uhr Norderstedt Mitte - Ulzburg Süd

15.38 Uhr Norderstedt Mitte - Ulzburg Süd

16.18 Uhr Norderstedt Mitte - Ulzburg Süd

16.48 Uhr Norderstedt Mitte - Kaltenkirchen (17:01 Ulzburg Süd)

17.38 Uhr Norderstedt Mitte Ulzburg Süd

AKN: Linie A3 in Richtung Elmshorn

11.38 Uhr Ulzburg Süd - Elmshorn

12.49 Uhr Barmstedt - Elmshorn

13.49 Uhr Barmstedt - Elmshorn

14.49 Uhr Barmstedt Elmshorn

15.49 Uhr Barmstedt - Elmshorn

16.41 Uhr Barmstedt - Elmshorn

17.28 Uhr Barmstedt - Elmshorn

AKN: Linie A3 in Richtung Ulzburg-Süd

10.16 Uhr Elmshorn - Barmstedt

12.53 Uhr Elmshorn - Ulzburg Süd

13.19 Uhr Elmshorn - Barmstedt

14.16 Uhr Elmshorn - Barmstedt

15.16 Uhr Elmshorn - Barmstedt

16.16 Uhr Elmshorn - Barmstedt

17.08 Uhr Elmshorn - Barmstedt

17.53 Uhr Elmshorn - Ulzburg Süd (18.07 Barmstedt)

Weitere Informationen unter www.akn.de oder unter 04191 / 933 933.