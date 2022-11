Henstedt-Ulzburg: Selbstbedienung! Bürger dürfen selbst Brennholz sammeln

Henstedt-Ulzburg. Angesichts explodierender Energiepreise für das Heizen und der Verteuerung von Brennholz auf dem Markt, hatten ja manche schon befürchtet, dass es in den Wäldern der Region zu Holzdiebstahl kommen könnte.

Die Verwaltung der größten Gemeinde in Schleswig-Holstein lässt seine Bürgerinnen und Bürger jetzt ganz offiziell zum Brennholzsuchen in die gemeindlichen Forst- und Grünanlagen. Zeitlich begrenzt werde es ermöglicht, Bruchholz auf dem Wege der sogenannten „Selbstwerbung“ zu erhalten, wie die Gemeinde mitteilt.

Brennholz: Henstedt-Ulzburg lässt Bürger im Wald sammeln

Ganz offenbar haben viele in der Gemeinde, die zu Hause ihren Kamin oder Ofen anfeuern, schon ein Auge auf das nutzlos herumliegende Holz geworfen „Wir kommen mit der Aktion zahlreichen Anfragen von Bürgern und Bürgerinnen nach, die für den Eigenbedarf etwas Feuerholz von der Gemeinde erwerben möchten“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Schmidt.

Und so funktioniert die „Selbstwerbung“: Wer Brennholz suchen will, meldet sich ausschließlich (!) per E-Mail unter bbh@h-u.de beim Baubetriebshof der Gemeinde Henstedt-Ulzburg und gibt in der Betreffzeile das Stichwort „Feuerholzerwerb“ an. Wer zuerst kommt, sägt zuerst: Die Anmeldungen werden entsprechend der Reihenfolge der Eingänge bearbeitet.

Brennholz: Wer sich zuerst meldet, darf auch zuerst sägen

Es könne ausschließlich Bruchholz erworben werden – nicht, dass jemand auf den Gedanken käme, Bäume fällen zu wollen. Lediglich bereits am Boden liegendes Holz, etwa bei Sturm umgekippte Bäume oder abgerissene Äste dürfen mitgenommen werden.

Wer den Zuschlag von der Gemeinde bekommt, wird in einem ganz bestimmten Bereich in den Forstflächen von Vertretern der Gemeinde eingewiesen. Wer das Holz mit der Kettensäge vor Ort bearbeiten will, muss einen entsprechenden Kettensägen-Befähigungsnachweis vorlegen.

Energiepreise: 100 Euro für 5 Festraummeter Holz

Kostenlos ist das Brennholz aus dem Gemeindeforst nicht: Es werde eine einmalige Kostenpauschale von 100 Euro erhoben, die nach Aufforderung auf ein Konto der Gemeindekasse zu überweisen ist, teilt die Bürgermeisterin mit. Und die Menge des Brennholzes ist beschränkt: Maximal dürfen fünf Schüttraummeter Holz aus den Beständen entnommen worden.

Die Gemeindeverwaltung richtet sich auf einen gewissen Ansturm auf das Bruchholz ein – und behält sich vor, die Anzahl der Erwerbenden zu begrenzen. Diese Aktion endet zunächst am 31. Dezember. Sollte sie über das Jahresende hinaus verlängert werden, werde hierüber noch einmal gesondert informiert.