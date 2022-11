Wetter Norderstedt: Kühl, grau, regnerisch – dann droht Glatteisgefahr

Die Aussichten für das Wetter: Wer zum Weihnachtsmarkt will, sollte in Norderstedt einen Schirm mitnehmen(Symbolbild).

Norderstedt. Allerorts eröffnen die Weihnachtsmärkte – doch das Wetter in Norderstedt und Umgebung mutet noch wenig vorweihnachtlich an. Grau und kühl ist es – und wenn etwas vom Himmel fällt, dann sind es keine Schneeflocken, sondern Regentropfen. So wird es auch die nächsten Tagen bleiben, sagt Anne Wiese, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg.

„Im Moment bestimmen bei uns die Ausläufer eines Tiefs bei Island das Wetter“, sagt Anne Wiese. Wer aus dem Haus geht, sollte seinen Schirm mitnehmen, so die Meteorologin.

Wetter Norderstedt: Kühl, grau, regnerisch – und dann droht Glatteisgefahr

Am Dienstag seien Höchsttemperaturen bis 5 Grad zu erwarten. Der Himmel bleibe bedeckt – und es gibt „zeitweise Niederschlag“ in Form von Regen.

Ganz ähnlich werde das Wetter am Mittwoch: Grauer Himmel, gelegentlich Regen, das Ganze bei bis zu 4 Grad. Am Donnerstag wird es mit 3 Grad etwas kühler. „Gelegentlich könnte es mal eine Wolkenlücke geben“, sagt Wiese, aber generell bleibe es grau in grau.

Wetter Norderstedt: Glatteisgefahr in der Nacht zum Freitag

Mit Nachtfrost ist erst einmal nicht zu rechnen. Das ändert sich aber in der Nacht zum Freitag. „Das bedeutet, es könnte Glatteisgefahr geben“, sagt die Meteorologin. Besonders Norderstedter Fahrrad- und Autofahrer sollten deshalb zum Ende der Woche hin das Wetter genau im Blick behalten.

