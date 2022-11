An diesem Wochenende wird am Kulturwerk der Adventsmarkt gefeiert. Was die Besucher – neben Weihnachtsstimmung – erwartet.

Norderstedt. Glühwein-, Bratwurst-, Flammkuchen- und Pizzabrot-Düfte, das Aroma von gebrannten Mandeln und Schmalzgebäck, gediegene Adventskänze und bunte Weihnachtsbäume, Weihnachtsschmuck und selbstgemachte Geschenke, und über allem dudelt „O, Du Fröhliche“ und „Kling, Glöckchen, klingelingeling“. Diese Atmosphäre erleben die Besucherinnen und Besucher beim Adventsmarkt am und im Kulturwerk im Stadtpark Norderstedt.

Schon am Freitag wurde der kleine Markt hinter dem Kulturwerk zum Treffpunkt, obwohl die Kunsthandwerker-Meile in den Räumen des Kulturwerks noch gar nicht geöffnet hatte. Was für einigen Unmut beim Publikum sorgte, die vergeblich an den Türen rüttelten.

Stadtpark Norderstedt: „O, du Fröhliche!“ – Die Weihnachtsparty am Stadtparksee

Die Buden auf der Seepromenade im Stadtpark Norderstedt.

Foto: Heike Linde-Lembke

„Wir fragen uns auch, warum das Kulturwerk noch nicht für den Adventsmarkt geöffnet ist“, wunderten sich die Ausstellerinnen Anne Anne Stolley, Annegret Müller und Daniela Rehfeld, die im Innenhof des Kulturwerks selbstgestrickte, gehäkelte, genähte und gestickte Mützen und Hüte, Patchwork-Accessoires, Hand- und Einkaufstaschen, Kissen und andere Kuschelsachen anbieten.

Das Frauen-Trio fühlt sich im Pagodenzelt sichtlich wohl und lobte vor allem den Veranstalter Oliver Hauschildt. „Er hat uns eine Lichterkette aufgehängt und einen Weihnachtsbaum besorgt, um eine leere Stelle hier im Zelt zu füllen, das war wunderbar“, freuen sich Annegret Müller und Daniela Rehfeld.

Stadtpark Norderstedt: Noch bis Sonntag dauert der Adventsmarkt

Die Kinder können Karussell fahren am Kulturwerk.

Foto: Heike Linde-Lembke

Noch am Sonnabend und Sonntag bieten mehr als 75 Ausstellerinnen Selbstgemachtes, Leckeres und Lustiges, Spielzeug für kleine und große Leute, Schmuck und Wohn-Accessoires an. Für Kinder gibt es ein Karussell und ein Bungee-Trampolin. Auch der Weihnachtsmann will über den Markt bummeln.

Adventsmarkt im Stadtpark Norderstedt, Sa, 26., 11.00–21.00, So, 27.11., 11.00–18.00, Kulturwerk Norderstedt, Stormarnstraße 55. Eintritt frei.