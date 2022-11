Schon bald geht es los: Vor der Post gibt’s täglich Glühwein, Leckereien und Aktionen. Was alles geplant ist in Norderstedt.

Norderstedt. Die Zeit der Weihnachtsmärkte beginnt – auch in Norderstedt. Und nachdem Corona in den letzten Jahren das gesellige Beisammensein verhinderte, wird es 2022 definitiv wieder ein Wintervergnügen auf dem Platz vor der Post in Norderstedt-Mitte geben. Am Mittwoch, 23. November, geht um 18 Uhr der erste Glühwein über den Tresen, geöffnet sind die Holzhütten dann bis zum 22. Dezember immer täglich.

Die Hamburger Bergmann-Gruppe (BJP Gmbh) ist gemeinsam mit dem Pact Norderstedt-Mitte Veranstalter, sie werden von Sponsoren aus dem Quartier unterstützt. Das Ziel: Eine „gemütliche Alternative zu den großen touristischen Weihnachtsmärkten“ schaffen für Anwohner und Passanten.

Weihnachtsmarkt: Vier Wochen Wintervergnügen in Norderstedt-Mitte

„Der Fokus liegt auf regionalen Produkten und fair produzierten Waren“, heißt es. „Das zunehmende Bewusstsein für nachhaltige Lebensqualität, das in der Bevölkerung stark ausgeprägt ist, hat uns inspiriert, ein Wintervergnügen zu kreieren, welches seinen Schwerpunkt genau hierin findet“, sagt Sandra O`Sullivan, die BJP-Geschäftsführerin.

Für Kinder soll einiges geboten sein: Karussellfahrten, Apfelpunsch, Kakao, Wunschzettelaktionen und Leckereien, dazu treten Künstlerinnen und Künstler auf, es wird zusammen getanzt und gesungen. Am 6. Dezember soll zudem der Nikolaus vorbeischauen – und Geschenke dabei haben für die Kleinen.

Weihnachtsmarkt Norderstedt: Charity, Kinderprogramm, Afterwork

Zum Wintervergnügen gehört auch die Wohltätigkeit. Aktivitäten und Einrichtungen werden unterstützt – das hat in der Vergangenheit mit „Pack dein Päckchen“ bereits gut funktioniert.

An bestimmten Abenden wird es ein musikalisches Programm geben. Das können Singer-Songwriter sein, oder auch einmal ein DJ für Afterwork-Stimmung nach langen Arbeitstagen.