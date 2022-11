Wetter Norderstedt: „Ungemütlich, aber tut nicht weh“ – das Wochenende

Norderstedt. Die vergangenen Tage waren winterlich kalt. Nachts hat es sogar gefroren und die Straßen waren morgens glatt. Doch jetzt kommt der Umschwung: „Die nächsten Tage werden merklich milder. Die anhaltende Frostperiode ist vorbei“, sagt Felix Herz, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Er verrät uns die Wetterprognose für das Wochenende.

Der Freitag soll regnerisch anfangen. Dichte Wolken werden zunächst jeden Sonnenstrahl daran hindern, sich zu zeigen. Am Nachmittag jedoch wird sich der Himmel ein wenig lichten. „Der Regen hört auf und durch die Wolkenlücken kann auch ein bisschen Sonne zu sehen sein“, so Herz. Die Höchsttemperaturen liegen an diesem Tag bei 7 Grad.

Wetter Norderstedt: „Ungemütlich, aber tut nicht weh“ – Ausblick aufs Wochenende

Der Start ins Wochenende soll etwas freundlicher sein. „Es wird ein Wechsel. Mal gibt es dichtere Wolken und mal kommt die Sonne durch“, sagt der Meteorologe. Auch die Temperaturen bleiben am Sonnabend mit maximal 8 Grad mild.

Der Sonntag wird sogar noch freundlicher. Am Vormittag kommt dann definitiv auch die Sonne durch. Doch Herz bremst die Euphorie: „Zum Abend verdichten sich die Wolken wieder.“ Trotzdem würden wir an dem Tag zumindest von Regen verschont bleiben. Die Höchsttemperaturen am ersten Advent liegen kontant bei 7 Grad. Das relativ milde Wetter lädt zu einem Bummel auf dem Weihnachtsmarkt im Norderstedter Stadtpark ein. Abends können sich Besucher des Wintervergnügens an der Rathausallee mit einem Glühwein warm halten.

Norderstedt: Wetter wird milder – keine Angst vor Glatteis mehr

Der Meteorologe gibt zudem einen kleinen Ausblick auf die kommende Woche: „Das Wetter am Montag und Dienstag wird wechselhafter und unfreundlicher.“ Dichte Wolken, kaum Sonne, sondern eher Regen werden uns erwarten. „Das wird ein klassischer Novemberlandregen – ungemütlich, aber tut nicht weh.“

Eine gute Nachricht gibt es aber trotzdem: Die Außentemperaturen werden maximal 6 bis 8 Grad betragen. Frost wird es somit auch nachts nicht geben und die Glatteis-Gefahr sei zunächst gebannt.