Polizei Schleswig-Holstein: Mann beleidigt zwei 11-jährige Mädchen auf offener Straße

Offenbar bekam der Mann einen Wutausbruch, weil die Mädchen in Bad Bramstedt mit dem Rad auf dem Gehweg fuhren.

Die Straße Maienbeeck in Bad Bramstedt: Auf dem Gehweg rechts waren die Mädchen mit den Rädern unterwegs, als der Mann sie festhielt und beschimpfte.

Bad Bramstedt. Zwei elfjährige Mädchen sollen am Mittwoch in Bad Bramstedt von einem unbekannten Mann festgehalten und auf offener Straße beschimpft und beleidigt worden sein. Der etwa 40 Jahre alte Mann war noch dazu in Begleitung eines etwa drei- bis vierjährigen Kindes.

Hintergrund für den Zwischenfall scheint die Tatsache zu sein, dass die beiden Mädchen teilweise mit ihren Rädern nebeneinander auf dem Gehweg fuhren. Nach Darstellung der Elfjährigen waren sie dort gegen 12.35 Uhr in Richtung Kirchenkreuzung unterwegs.

Polizei Schleswig-Holstein: Mann beleidigt zwei elfjährige Mädchen auf offener Straße

Auf Höhe der Roland-Apotheke soll der Mann die Kinder auf dem Gehweg festgehalten und beleidigt haben. Zum Sturz soll es nicht gekommen sein. Mehrere Passanten sollen den Vorfall beobachtet haben. Die Schülerinnen fuhren schließlich weiter.

Der etwa 40 Jahre alte Mann hatte grau-blonde kurze Haare, die vorne hochstanden und an den Seiten kürzer waren. Er hatte eine normale Statur, einen Drei-Tage-Bart und trug eine dunkle Jacke mit hohem Kragen. Das drei- bis vierjährige Mädchen bei ihm hatte einen Pferdeschwanz und trug eine pinkfarbene Jacke.

Die Polizei bittet sowohl Zeugen als auch den Mann, sich unter 04192/391 10 zu melden.

